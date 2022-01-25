في نيجيريا يوجد 211 مليون مدرب!

الناخب الوطني إيغوافون مستاء

عبّر الناخب الوطني النيجيري أوغسطين إيغوافون عن استيائه، من ردود الأفعال النّاقمة والحادّة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الخروج المبكّر لِفريق “النسور الممتازة” من سباق البطولة الإفريقية.

وخسرت نيجيريا بِهدف لِصفر أمام منتخب تونس مساء الأحد الماضي، فودّعت نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون من الدور ثمن النهائي. عِلما أن الفريق النيجيري يملك ثلاثة ألقاب قارّية، يعود آخرها إلى نسخة 2013.

وقال الناخب الوطني النيجيري أوغسطين إيغوافون في أحدث تصريحاته لِهيئة الإذاعة البريطانية، إنه أغلق جميع صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، بِسبب “مَن لا علاقة لهم بِكرة القدم”، الذين يحشرون أنوفهم في كلّ شيء.

وعلى غرار مدرّبه إيغوافون، قام متوسط الميدان النيجيري أليكس إيووبي بِحذف حسابه على موقع “إنستغرام”، بعد مواجهة تونس.

وكان إيووبي قد تلقّى بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 66 من عمر مواجهة نيجيريا وتونس، وبعد 7 دقائق فقط من دخوله إلى أرضية الميدان بديلا للمهاجم كيليتشي إيهيناتشو.

أمّا حارس المرمى النيجيري مادوكا أوكويي، فقام بِتجميد خاصّية التعليقات.

وحمّل الجمهور النيجيري الحارس أوكويي جزءا من المسؤولية، في كونه فشل في التصدّي لِتسديدة المهاجم التونسي يوسف المساكني خارج منطقة العمليات.

ويبلغ التعداد السكاني في نيجيريا 211 مليون نسمة، ويتصدّر هذا البلد اللائحة في إفريقيا، ويتموقع سابعا على المستوى العالمي. وفقا لِأحدث الاحصائيات الرّسمية.