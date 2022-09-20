في نيويورك.. جنوب السودان تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية

قررت جمهورية جنوب السودان استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية، حسب ما أفاد بيه بيان لوزارة الشؤون الخارجية في الصحراء الغربية يوم الثلاثاء.

ووفق البيان، فقد التقى الوفد الصحراوي المشارك في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مع وفد جمهورية جنوب السودان.

وجاء اللقاء “لتجسيد الإرادة القوية للبلدين الشقيقين لاستئناف علاقاتهما الديبلوماسية. تماشيا مع مبادئ و أهداف الاتحاد الإفريقي، باعتبارهما بلدين عضوين”، يضيف بيان الخارجية الصحراوية.