في وجود غويري.. بونجاح وسليماني يثيران الجدل في قائمة بلماضي

تسرّع في إخراج بوعناني وبن رحمة من التشكيلة

فاجأ جمال بلماضي، المتتبعين لشؤون الخضر في تشكيلته المدعوة لبداية تصفيات مونديال 2026، خاصة في خط الهجوم، حيث عاود الاعتماد على الثنائي بغداد بونجاح وإسلام سليماني، وهو الثنائي الذي بدأ به رحلته مع المنتخب الوطني، وكانا سويا ينافسان بعضهما البعض، ولكن هذه المرة في وجود لاعبين شباب بإمكانهما اللعب في منصب رأس الحربة في صورة غويري وعمورة.

وفي الغالب، فإن اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم لن يكونوا في الطائرة المتوجهة إلى كوت ديوار، وإذا كان الاستغناء عن آدم زرقان ونجل بلومي ولوصيف والبقية منتظر، فإن الاستغناء عن بن رحمة أكد بأن جمال بلماضي لم يترك حادثة مباراة مصر تمرّ بسلام، بالرغم من أن سعيد بن رحمة عاد مؤخرا للتشكيلة الأساسية لنادي ويست هام، بل إنه كان من أحسن لاعبي الفريق في مباراة أوربا ليغ أمام بطل اليونان، والمفاجأة الثانية الاستغناء عن أصغر لاعب في الفريق وهو الموهوب بوعناني الذي لعب سهرة أول أمس الجمعة، مباراة قوية أمام مونبيليي خارج الديار، وأكد فيها على أنه لاعب مستقبل، خلال ساعة لعب من أطوار المباراة التي تعادل فيها نيس من دون أهداف، فرّط فيه جمال بلماضي بحجة أنه لا يلعب، بينما استعمله المدرب الإيطالي لنيس رائد ترتيب الدوري الفرنسي كأساسي في مباراة هامة خارج الديار.

السؤال الذي طرحه المتابعون هو الاستعانة ببونجاح البالغ من العمر 32 سنة، وإسلام سليماني الذي سيبلغ في جانفي القادم 36 سنة في بداية تصفيات مونديال تلعب نهائياته في صائفة 2026، حيث من المحتمل أن تنتهي فيها صلاحية اللاعبين، وهما في نفس المنصب، في وجود أمين غويري الذي سيجد نفسه بين لاعبين مخضرمين. وتبقى الغرابة في كون الجناح الأيسر سيبقى بلاعب واحد وهو عمورة، أما إن كان يفكر جمال بلماضي في تدعيم الجناح الأيسر بغويري أو فارس شعيبي، في غياب سعيد بن رحمة الذي طالته عاصفة الغضب وياسين براهيمي الذي يبدو أن عزله من الخضر صار أمرا مقضيا، فتلك فلسفة ليست محمودة العواقب.

كل المؤرات تصب في كون الفريق الذي سيلعب أمام الصومال ويسافر إلى موزمبيق، هو الفريق الذي سيسافر إلى كوت ديفوار، وتبقى الإصابة وحدها من تحدد الجديد في الخضر، وفي الغالب يكون من اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم، ومن المحتمل جدا أن نجد عددا كبيرا جدا من الفائزين بلقب أمم إفريقيا في الطائرة المتنقلة إلى كوت ديفوار 2023، بداية من عيسى ماندي ويوسف عطال ورامي بن سبعيني في الدفاع وسفيان فيغولي في خط الوسط ورياض محرز وآدم وناس وبغداد بونجاح وإسلام سليماني، مع احتمال التحاق يوسف بلايلي الذي يكنّ له جمال بلماضي معزة خاصة جدا وحتى جمال بلعمري، مما يعني أن المنتخب طالته رياح التغيير نسبيا والشيخوخة مازالت تطارده في وجود عدد كبير جدا من اللاعبين من الذين تجاوزت أعمارهم الثلاثين من ماندي إلى محرز مرورا ببونجاح وسليماني وفيغولي وآخرين.