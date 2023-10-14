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العالم

في يوم واحد.. أكثر من 400 شهيد و1500 مصاب في غزة

الشروق أونلاين
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في يوم واحد.. أكثر من 400 شهيد و1500 مصاب في غزة
ح.م
مظاهرات عالمية ضد عدوان الاحتلال

استشهد يوم السبت، أكثر من 400 فلسطيني وأصيب نحو 1500 آخرون في عدوان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدف قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات استهدفت 10 منازل مأهولة بالسكان في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا وإصابة 250 آخرين.

وفي مدينة غزة، استشهد 260 مواطنا جراء الغارات على أحياء المدينة، كما استشهد 40 فلسطينيا في مخيم جباليا بعد تدمير طيران الاحتلال عدّة منازل على رؤس ساكنيها.

وفي بيت لاهيا وخان يونس، استشهد 30 فلسطينيا عقب قصف عدد من المنازل والبنايات السكنية، يضيف ذات المصدر.

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