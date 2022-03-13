في يوم واحد.. إعدام 81 مدانًا بالإرهاب في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 مدانا بالإرهاب، قالت إنهم “اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة”.

وقالت الوزارة السعودية حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة، إن المدانين “اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة. ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية. وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا على أفعال إرهابية”.

وجّهت للمدانين تُهم “بالترصد لعدد من المسؤولين ورجال الأمن والوافدين واستهدافهم، وزرع الألغام. وارتكاب جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية. وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة”.

ويحمل معظم المدانين الذين اتهموا بالانتماء إلى جماعات إرهابية، الجنسية السعودية. باستثناء سوري واحد و8 يمنيين.