-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

في يوم واحد.. إعدام 81 مدانًا بالإرهاب في السعودية

الشروق أونلاين
  • 566
  • 0
في يوم واحد.. إعدام 81 مدانًا بالإرهاب في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 مدانا بالإرهاب، قالت إنهم “اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة”.

وقالت الوزارة السعودية حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة، إن المدانين “اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة. ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية. وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا على أفعال إرهابية”.

وجّهت للمدانين تُهم “بالترصد لعدد من المسؤولين ورجال الأمن والوافدين واستهدافهم، وزرع الألغام. وارتكاب جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية. وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة”.

ويحمل معظم المدانين الذين اتهموا بالانتماء إلى جماعات إرهابية، الجنسية السعودية. باستثناء سوري واحد و8 يمنيين.

مقالات ذات صلة
روسيا تحذّر من سقوط محطة الفضاء الدولية.. بسبب العقوبات الغربية

روسيا تحذّر من سقوط محطة الفضاء الدولية.. بسبب العقوبات الغربية

“علماء المسلمين” يدين استقبال رئيس الاحتلال في تركيا

“علماء المسلمين” يدين استقبال رئيس الاحتلال في تركيا

زمور: سألزم طالبي التأشيرة بـ “ضمان إجباري” بقيمة 10 ألاف أورو

زمور: سألزم طالبي التأشيرة بـ “ضمان إجباري” بقيمة 10 ألاف أورو

تقرير دولي: المغرب أول مورد للقنب نحو أوروبا

تقرير دولي: المغرب أول مورد للقنب نحو أوروبا

بوغالي عن اجتماع الفصائل بالجزائر: الرئيس تبون يسعى للمّ الشمل الفلسطيني

بوغالي عن اجتماع الفصائل بالجزائر: الرئيس تبون يسعى للمّ الشمل الفلسطيني

زيلينسكي يقترح مقابلة بوتين في عاصمة عربية

زيلينسكي يقترح مقابلة بوتين في عاصمة عربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد