اتفاقيات استثمار بقيمة 10 مليار دولار بين العرب والصين

في أول أيام مؤتمر الأعمال العربي الصيني بالسعودية

أثمر اليوم الأول من أشغال مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الذي تستضيفه السعودية، بتوقيع اتفاقيات استثمارٍ بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، يتضمن هذا المبلغ 30 اتفاقية وصفقة في قطاعات كالتكنولوجيا ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن وسلاسل التوريد والسياحة والرعاية الصحية.

ومن بين هذه الاتفاقيات ذكر المصدر صفقة بقيمة 533 مليون دولار بين شركة أمار الأولى (السعودية) ومجموعة زهونغهوان الدولية الصينية، لإنشاء مصنعٍ لمعالجة الحديد الخام في المملكة.

كما تم توقيع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار بين مجموعة ASK السعودية، وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية، لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروعٍ لتعدين النحاس.

كما شهد المؤتمر توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، شملت اتفاقية بقيمة 5.6 مليارات دولار بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة هيومان هورايزونز الصينية.

ومن بين الاتفاقيات أيضا صفقة بقيمة 250 مليون دولار، بين شركة الخطوط الحديدية السعودية، وشركة CRRC لصناعة عربات القطار المملوكة للحكومة الصينية.

واحتضنت السعودية يومي الأحد والإثنين النسخة العاشرة من المؤتمر الاقتصادي العربي الصيني. بمشاركة ما يفوق 3500 من قادة الأعمال والمبتكرين وصناع القرار من أكثر من 26 دولة.