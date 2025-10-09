في 10 نقاط.. تعرف على تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق غزة

أُعلن فجر اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة عقب مفاوضات شهدتها شرم الشيخ المصرية.

وقالت وسائل إعلام عربية أن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي لاقى ترحيبا عربيا ودوليا كبيرا تشمل:

1- وقفا لإطلاق النار لم يحدد موعد دخوله حيز التنفيذ حتى الآن.

2- إطلاق سراح الأسرى الصهاينة المحتجزين في قطاع غزة يوم الاثنين المقبل في حد أقصى.

3-من المتوقع التوقيع على الاتفاق في مصر ظهر اليوم الخميس، وفق مصدر فلسطيني نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

4- سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا وسيسحب الكيان الصهيوني قواته إلى الخط المتفق عليه.

5- الحركة ستفرج عن 20 أسيرا صهيونيا على قيد الحياة دفعة واحدة في مقابل إطلاق الاحتلال سراح أكثر من ألفيْ أسير فلسطيني، هم 250 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين.

6- عملية التبادل هذه ينبغي أن تتم في غضون 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، بـ “موافقة الفصائل الفلسطينية”.

7- إدخال 400 شاحنة مساعدات كحد أدنى يوميا إلى قطاع غزة “خلال الأيام الخمسة الأولى بعد وقف إطلاق النار”، فيما ستتم زيادتها في الأيام المقبلة.

8- عودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة (وسط) وشمال القطاع فور بدء تنفيذه”.

9- انسحاب جيش الاحتلال نحو الخط الفاصل في غزة سيستغرق أقل من 24 ساعة من موافقة “تل أبيب” على الاتفاق.

10- رفات نحو 28 محتجزا صهيونيا سيُعاد على مراحل لأن تحديد مكان بعضهم سيستغرق وقتا أطول.

وأشارت وسائل إعلام عربية إلى أنه “لا تزال هناك تفاصيل جوهرية لم تتضح بعد. ومن بين هذه التفاصيل التوقيت وإدارة قطاع غزة بعد الحرب ومصير حركة حماس.”

وقالت بأنه “لا يوجد مؤشر واضح حول من سيحكم غزة بعد انتهاء الحرب. وتلمح خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لدور للسلطة الفلسطينية، ولكن فقط بعد أن تخضع لإصلاحات كبيرة.”

وتضمّن الاتفاق حتى الآن المرحلة الأولى من خطة ترامب. لكن المراحل المقبلة التي تضمن نزع سلاح حماس وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لحكم قطاع غزة تحت إشراف دولي، مع إشراف “مجلس سلام” دولي برئاسة الرئيس الأميركي، تحتاج إلى المزيد من المفاوضات.

وقال قيادي في حماس إن المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب ستبدأ فور بدء تنفيذ المرحلة الأولى.