في 10 نقاط.. هذه أوجه الشبه والاختلاف بين “ثريدز” و”تويتر”

يبدو أن الضجة التي أحدثها تطبيق “ثريدز” الجديد وتسارع وتيرة الاشتراك به دفعت العديد من وسائل الإعلام إلى البحث عن أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين منصة تويتر.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إلى أن أوجه الشبه بين ثريدز وتويتر هي أنهما:

1- يعتمدان على تدوينات ورسائل قصيرة يمكن للمستخدم مشاركتها مع المتابعين.

2- يتيح ثريدز، كما تويتر، نشر النصوص والصور والروابط ومقاطع الفيديو.

3- كما يعد استخدام ثريدز سهلا، تماما كتويتر، لكن ثريدز يشترط منك أن يكون لديك حساب على تطبيق انستغرام، الذي تملكه ميتا أيضا.

أما أوجه الاختلاف وماذا يوجد في تويتر ولا يتوفر في ثريدز فأشارت الصحيفة إلى أن هناك عدة نقاط ليست متوفرة في الوقت الحالي على تطبيق “ثريدز”، بينما يعد تويتر رائدا فيها، وهي:

4- موجز المتابعين

يتوفر الآن موجز خوارزمي رئيسي واحد فقط على “ثريدز”، والذي يتضمن منشورات من الأشخاص الذين تتابعهم وغيرهم من الأشخاص المشهورين في الخدمة.

5- زر التحرير

لا يمكنك تعديل مشاركاتك بعد النشر على “ثريدز”، بينما يتيح تويتر ذلك، للمشتركين في “تويتر بلو”.

6- عدد الأحرف

الحد الأقصى يبلغ 500 حرف ولا شيء ينذرك بأنك قد تجاوزت هذه العتبة حتى تنشر.

7- البحث

يمكنك البحث عن حسابات أخرى ولكن ليس عن الكلمات المتواجدة في المنشورات.

8- المراسلة المباشرة

لا يمكنك إرسال رسائل خاصة من خلال “ثريدز”، سيتعين عليك العودة إلى إنستغرام من أجل ذلك.

9- الإعلانات

لا إعلانات على المواضيع في الوقت الحالي.

10- الخصوصية

أما بشأن الخصوصية فإن “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، قد تجمع الكثير من البيانات من التطبيق مثل الصحة واللياقة والمشتريات والمعلومات المالية والموقع ووجهات الاتصال.. وأكثر من ذلك.