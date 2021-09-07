في 10 نقاط.. هذه نتائج زيارة رمطان لعمامرة إلى النيجر

توجت زيارة وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى دولة النيجر بعدة تفاهمات واتفاقيات في قطاعات مختلفة لخصها بيان مشترك بين الجانبين في 10 نقاط:

بيان مشترك

في ختام زيارة العمل التي قام بها معالي السيد رمضان العمامرة ، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في جمهورية النيجر

1 – قام السيد رمضان العمامرة ، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية ، سعادة عبد المجيد تبون ، بزيارة عمل إلى النيجر في 5 و6 سبتمبر 2021. برفقة وفد كبير.

2. تندرج هذه الزيارة في إطار تقاليد التشاور والحوار بين البلدين الشقيقين ، وتعكس إرادتهما وتصميمهما على إضفاء دينامية جديدة على التعاون الثري والمتعدد الأوجه ، وفق التوجيهات التي وضعها رؤساء الدولتين. البلدين خلال زيارة الصداقة والعمل إلى الجزائر في الفترة من 12 إلى 14 يوليو 2021 لسعادة السيد محمد بازوم.

3 – خلال زيارته ، استقبل فخامة السيد محمد بازوم ، رئيس الجمهورية ، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وهو يحمل رسالة من فخامة السيد عبد المجيد تبون. ، رئيس الدولة.

4. كما استقبل السيد رمضان العمامرة معالي السيد وحموودو محمدو ، رئيس الوزراء ، رئيس الحكومة ، الذي تم معه استعراض شامل للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

5 – حضر اجتماع عمل الوفدين النيجيري والجزائري ، برئاسة معالي السيد حسومي مسعود ، وزير الدولة ، وزير الخارجية والتعاون ، ومعالي رمتان لامامرا ، وزير الخارجية والجماعة الوطنية في الخارج. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

6. تم العمل في جو أخوي وفي جو من التقارب التام في وجهات النظر. وركزوا على مراجعة شاملة لقضايا التعاون الثنائي ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدفاع والأمن ، والهجرة ، والطاقة والبترول ، والتدريب المهني.

كما جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، حيث أكد رئيسا الوفدين على ضرورة العمل المشترك للحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيز التنمية في إفريقيا بشكل عام وفي المنطقة الفرعية بشكل خاص.

كما أكدوا مجدداً عزمهم على إقامة شراكة دون إقليمية قابلة للحياة في خدمة شعوب المنطقة بهدف تعزيز التعاون البراجماتي والموحد فيما بين بلدان الجنوب.

7. فيما يتعلق بقطاع الدفاع والأمن أشاد رئيسا الوفدين بالتعاون النموذجي السائد في هذا المجال بين البلدين. ورحبوا بعقد اجتماع اللجنة العسكرية الثنائية المشتركة في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2021 في الجزائر. إنهم ملتزمون بالاستمرار في هذا الاتجاه لمواجهة التحديات الأمنية المتعددة التي تواجههم ، ولا سيما في منطقة الساحل.

8 – فيما يتعلق بإدارة تدفق المهاجرين ، اتفق الطرفان على دراسة وضع المهاجرين النيجيريين العاملين في الجزائر في إطار المشاورات المقبلة التي ستجرى بين وزيري الداخلية ، ورحبا كذلك الترتيبات التي سيتم إجراؤها للدورة القادمة للجنة الحدود الثنائية.

9. فيما يتعلق بالشراكة في مجال الطاقة ، رحب الطرفان بإعادة إطلاق التعاون على مستوى كتلة كفرا والآفاق المواتية للسماح لـ SIPEX بمواصلة أنشطتها والانتقال إلى المرحلة التشغيلية الأكثر سرعة ممكنة. كما اتفقا على تعميق مشاوراتهما حول قضايا النفط والطاقة ، ولا سيما مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ، خلال الزيارة القادمة لوزير الطاقة والمناجم الجزائري إلى النيجر بحلول نهاية العام ، شهر سبتمبر 2021.

10. بالإضافة إلى هذين القطاعين ، شدد الجانبان على أهمية توسيع التعاون بينهما في مجالات التدريب الصحي. وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية ديمقراطي وشعبي جزائري

مباحثات جزائرية نيجيرية حول عدة مشاريع تعاون

عقد وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج ، رمطان لعمامرة، الاثنين جلسة عمل مع نظيره النيجيري مسعود حسومي بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالتعاون بين الجزائر والنيجر.

وكشف بيان لوزارة الخارجية أن جلسة العمل خصصت لدراسة العلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة تنفيذا لتوجهات رئيسي الدولتين.

كما استعرض الطرفان مختلف مشاريع التعاون الثنائي، واتفقا على تنشيط الآليات الثنائية ، ولا سيما اللجنة المشتركة الكبرى ، ولجنة المشاورات السياسية ، ولجنة الحدود الثنائية.

وأضاف البيان أنه في إطار القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، تناول رئيسا الدبلوماسية التحديات والمسائل الأمنية في منطقة الساحل والصحراء ، ولا سيما تلك المتعلقة بتصاعد الإرهاب والتطورات المسجلة في مراكز الصراع الرئيسية في القارة، فضلا عن العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

كما تناول الطرفان الوضع السائد في ليبيا ومالي والصحراء الغربية وغينيا. وأشاروا بارتياح إلى تقارب المواقف واتفقوا على تعزيز التنسيق تحسبا للمواعيد النهائية القادمة على المستويين القاري والدولي، كما رحبوا بنتائج الاجتماع الوزاري للدول المجاورة لليبيا الذي عقد مؤخرا في الجزائر.

لعمامرة يبحث مع رئيس النيجر مستجدات الأوضاع في افريقيا

تباحث وزير الخارجية رمطان لعمامرة مع رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع على المستوى القاري عقب وصوله للعاصمة نيامي في زيارة عمل.

وكتب لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر”تشرفت اليوم بلقاء الرئيس محمد بازوم فور وصولي إلى نيامي في زيارة عمل. مشاورات ثرية حول العلاقات الثنائية الاستراتيجية وسبل ترقيتها وكذا حول التعاون المتعدد الأطراف خدمة لأهداف السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، كما تشاورنا حول أهم مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى المستوى القاري”.

لعمامرة يبدأ جولته الإفريقية بجمهورية النيجر

يشرع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد، في جولة إفريقية جديدة يبدؤها بزيارة عمل إلى جمهورية النيجر تستغرق يومين كما تشمل الزيارة مصر ، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل.

وكشف بيان لوزارة الخارجية، الأحد أن لعمامرة سيبدأ زيارته بصفته المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية إلى جمهورية النيجر تستغرق يومين.

وأكد البيان أن وزير الخارجية سيتناول بحث حالة التعاون الثنائي الذي اتسم بالديناميكية الإيجابية التي حفزها الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري محمد بازوم.

كما سيتم خلال زيارة لعممارة إلى النيجر مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز تقاليد الحوار والتنسيق بين البلدين الجارين. كما ستتم مناقشة آخر المستجدات في المنطقة ، لا سيما فيما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل والأزمة الليبية ، في ضوء نتائج اجتماع دول الجوار الذي عقد في الجزائر العاصمة يومي 30 و 31 أوت الماضي.

كما ذكرت مصادر “للشروق نيوز”، إن لعمامرة سينتقل للقاهرة لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب، ثم سيتوجه بعدها إلى موريتانيا لعقد لقاءات ثنائية، وسيزور الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الإفريقي وسيختتم جولته بزيارة الكونغو برازافيل التي تترأس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا.