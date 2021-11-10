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الجزائر

في 11 نقطة.. هذه نصائح الحماية المدنية للسائقين لتفادي خطر التقلبات الجوية

الشروق أونلاين
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في 11 نقطة.. هذه نصائح الحماية المدنية للسائقين لتفادي خطر التقلبات الجوية

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، السائقين إلى إتباع بعض الإرشادات لتفادي مخاطر التقلبات الجوية إرشادات خاصة في حالة السياقة أثناء هطول الأمطار.

وأوصت المديرية في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك السائقين إلى إتباع النصائح التالية:

1- الابتعاد عن جوانب الطريق.

2- تفقد الإطارات لضمان ثباتها على الأرض أثناء السياقة.

3- تفقد مكابح السيارة.

4- التأكد من سلامة مساحات الزجاج لضمان رؤية واضحة أثناء القيادة في المطر.

5- التقليل من السرعة أثناء القيادة حتى تستطيع السيطرة على سيارتك وضمان سلامتك و سلامة السواق من حولك.

6- الحفاظ على مسافة أمان كافية بينك وبين السيارات الأخرى لتكن لديك مسافة كافية للتوقف في حال اضطررت الى التوقف المفاجئ .

7- عند المنعطفات والمنحدرات، استخدم المكابح بلطف وبشكل تدريجي لضمان عدم الانزلاق.

8- تأكد من فعالية الإضاءة الأمامية وإضاءة الضباب لاستخدامها أثناء القيادة.

9- عدم الدخول في تجمعات المياه بسرعة عالية حتى لا تفقد السيطرة على السيارة أو تدخل المياه إلى محرك السيارة والوصلات الكهربائية،

10- التأكد من وجود بعض الأدوات لاستخدامها في الحالات الطارئة مثل إطار احتياطي وصلاحيته، ورافعة،  سترة الآمان العاكسة ، مثلث التنبيه ، وعلبة إسعافات أولية وغيرها.

11- احترام قانون المرور و ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق.

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