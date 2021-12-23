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الجزائر

في 12 نقطة.. رئاسة الجمهورية تنشر حصيلة عامين من عهدة الرئيس تبون

الشروق أونلاين
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في 12 نقطة.. رئاسة الجمهورية تنشر حصيلة عامين من عهدة الرئيس تبون
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

نشرت رئاسة الجمهورية حصيلة عامين من عهدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على صعيد الجبهة الإجتماعية.

وفي فيديو مصور، عددت الرئاسة التدابير المقررة من قبل الرئيس تبون من أجل تقوية  الجبهة الإجتماعية، وجاءت كالتالي:

1- أمر بمراجعة النقطة الإستدلالية في نظام الأجور  والضريبة على الدخل لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين.

2- أمر بتنسيق محكم بين قطاعي الفلاحة والتجارة مكافحة للندرة.

3- سحب السجلات الىتجارية فورا في حالات الزيادات غير المبررة للمواد الإستهلاكية.

4- استحداث قانون خاص بالمضاربة يشدد الخناق على المضاربين المتلاعبين بقوت الجزائريين.

5- استحداث منحة البطالة لطالبي الشغل المبتدئين بمعايير مدروسة.

6- بات للسجناء حق في منحة البطالة بعد قضاء العقوبات وقبل إدماجهم في عالم الشغل.

7- إلغاء العقوبات عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الإجتماعي.

8- رفع التجميد عن المشاريع التي لم تدخل حيز الخدمة لأسباب بيروقراطية.

9- التشجيع على الحوار مع الشركاء الإجتماعيين في قطاع الصحة لمراجعة الوضعية الإجتماعية والمهنية للعمال.

10- سرع إطلاق بنك السكن بهدف تحكم أكبر في سياسة الإسكان.

11- كلف الحكومة بإعداد نص قانوني لحماية الأراضي المملوكة للدولة وتسوية كل ملفات الملكيات العقارية العالقة.

12- أمر بإتمام المشاريع السكنية بكل صيغها وخاصة صيغة البيع بالإيجار.

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