في 12 نقطة.. هذا ما تضمنته الشراكة بين سوناطراك والجامعات

كشفت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، الأحد، عن ما سيتفيد منه الطلبة والباحثين من اتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعات الوسط ومجمع سوناطراك.

وأوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن هذا التعاون يهدف إلى القيام بأعمال مشتركة ومتضافرة، لا سيما فيما يتعلق بما يلي:

1- دعم طلاب الجامعة في الأنشطة التعليمية مثل التدريب الميداني في مجال اهتمام سوناطراك.

2- مشاركة سوناطراك في تطوير برامج التدريب والبحث ذات الاهتمام المشترك

3- استضافة المعلمين والباحثين وطلاب الدكتوراه لتطوير ممارسات التدريس المبتكرة في مجال التعليم العالي.

4- تكوين فرق مختلطة من الباحثين حول مشاريع مشتركة

5- دراسات التعديل والتكامل والتكيف والتحديث للأنظمة

6- دراسات وتصميم وإنتاج المنتجات اللازمة لتنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

7- صيانة وإصلاح الأنظمة المجهزة

8- تدريب خاص يتعلق بالمشاريع والبرامج التي ستبدأ بشكل مشترك، والتدريب المتخصص بعد التخرج وكذلك التدريب الداخلي قصير الأجل

9- المساهمة في الأعمال الإدارية للموظفين المتدربين من الطرفين كجزء من الدورات التدريبية

10- إجراء الاختبارات والتحليلات للمنتجات في المعامل لدى الطرفين في مجالات الطاقة والكيمياء والجيولوجيا والفيزياء وغيرها.

11- إعارة متخصصين من الطرفين لإعطاء دورات قصيرة المدة المتعلقة بالمشاريع أو البرامج ذات الاهتمام المشترك.

12- تنظيم ندوات ولقاءات علمية أو تربوية تتعلق بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

التوقيع على اتفاقيات شراكة بين سوناطراك وجامعات الوسط

وفي 12 أكتوبر 2021، وقع مجمع سوناطراك، اتفاقيات شراكة مع جامعات الوسط بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعيين، وكذا تشجيع البحوث ذات القيمة المضافة للمجمع.

وجاء في بيان لمجمع سونطراك أنه “في إطار تجسيد علاقات التعاون القائمة بين مؤسسة سوناطراك والجامعات الجزائرية، ينظم مجمع سوناطراك أيام 12 و 13 اكتوبر 2021 ببومرداس ورشة عمل حول الشراكة بين سوناطراك والجامعات في مجال البحث والتطوير”.

وأوضح المصدر ذاته أن افتتاح الاشغال الذي كان بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان يشكل فضاء مفتوحا لتبادل الخبرات بين الجامعيين ومهندسي سوناطراك.

وأشار البيان إلى أنه “تم على هامش هذه الورشة الإمضاء على عدة إتفاقيات إطار بين سوناطراك وجامعات من الوسط، تهدف في مضمونها إلى تعزيز الشراكة بين سوناطراك والجامعات لتطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات والتقنيات المتعلقة بنشاط الصناعة النفطية والطاقات المتجددة بما يتماشى مع تطلعات سوناطراك”.

كما تسعى سوناطراك من خلال هذه الشراكة إلى تشجيع جميع البحوث العلمية والتكنولوجية الجامعية ذات القيمة المضافة في مجال الصناعة النفطية حيث ستساهم هذه الاتفاقيات في تطوير المشاريع المتعلقة بالمجالات الحيوية لنشاطات سوناطراك. يؤكد المصدر ذاته.