في 12 نقطة.. هذه نصائح الحماية المدنية لتفادي خطر التقلبات الجوية
دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين للرفع من درجة الحيطة لتفادي خطر التقلبات الجوية وإتباع النصائح والإرشادات التالية:
1- متابعة النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي
2- الابتعاد كل البعد عن الأودية، الجسور، وأعمدة الكهرباء
3- تجنب السيول الجارفة والمناطق المغمورة بالمياه، سواء كان ذلك على متن المركبات أو راجلين.
4- تسهيل جريان مياه الأمطار بتنظيف البالوعات في محيط تواجدكم (المنزل،…) بواسطة مجرفات يدوية، دون مخاطرة.
5- تجنب تماما فتح أغطية القنوات الرئيسية للصرف الصحي و/أو مياه الأمطار تفاديا لحوادث السقوط داخلها والغرق .
6- اللجوء إلى أماكن آمنة إلى غاية استقرار الوضعية الجوية دون المغامرة .
7- تجنب الخروج أو قيادة المركبة عند اشتداد الاضطراب الجوي والتقيد بقواعد القيادة الآمنة للمركبات في مثل هذه الظروف إذا لزم الأمر ذلك.
8- التقيد بقواعد القيادة الآمنة للمركبات مع احترام مسافة الأمان في مثل هذه الظروف الجوية المتقلبة .
9- عدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه وعدم الخروج الا للضرورة القصوى خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .
10- تخفيض السرعة و السير بحذر لتفادي حوادث المرور و تجنب الهلع و التصرف بهدوء أمام أي طارئ
11- تفادي الوقوع في خطر القاتل الصامت (تفادي التسمم بأول أكسيد الكربون ) من خلال ترك منافذ للتهوية.
12- مراقبة الأطفال داخل البيوت من أجل تفادي الحوادث المنزلية.
كما دعت مديرية الحماية المدنية المواطنين إلى تسهيل تدخلات وحداتها وفسح الطريق أمامها وتفادي التجمهر في أماكن الخطر.