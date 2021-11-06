في 12 نقطة.. هذه نصائح الحماية المدنية لتفادي خطر التقلبات الجوية

دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين للرفع من درجة الحيطة لتفادي خطر التقلبات الجوية وإتباع النصائح والإرشادات التالية:

1- متابعة النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي

2- الابتعاد كل البعد عن الأودية، الجسور، وأعمدة الكهرباء

3- تجنب السيول الجارفة والمناطق المغمورة بالمياه، سواء كان ذلك على متن المركبات أو راجلين.

4- تسهيل جريان مياه الأمطار بتنظيف البالوعات في محيط تواجدكم (المنزل،…) بواسطة مجرفات يدوية، دون مخاطرة.

5- تجنب تماما فتح أغطية القنوات الرئيسية للصرف الصحي و/أو مياه الأمطار تفاديا لحوادث السقوط داخلها والغرق .

6- اللجوء إلى أماكن آمنة إلى غاية استقرار الوضعية الجوية دون المغامرة .

7- تجنب الخروج أو قيادة المركبة عند اشتداد الاضطراب الجوي والتقيد بقواعد القيادة الآمنة للمركبات في مثل هذه الظروف إذا لزم الأمر ذلك.

8- التقيد بقواعد القيادة الآمنة للمركبات مع احترام مسافة الأمان في مثل هذه الظروف الجوية المتقلبة .

9- عدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه وعدم الخروج الا للضرورة القصوى خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

10- تخفيض السرعة و السير بحذر لتفادي حوادث المرور و تجنب الهلع و التصرف بهدوء أمام أي طارئ

11- تفادي الوقوع في خطر القاتل الصامت (تفادي التسمم بأول أكسيد الكربون ) من خلال ترك منافذ للتهوية.

12- مراقبة الأطفال داخل البيوت من أجل تفادي الحوادث المنزلية.

كما دعت مديرية الحماية المدنية المواطنين إلى تسهيل تدخلات وحداتها وفسح الطريق أمامها وتفادي التجمهر في أماكن الخطر.