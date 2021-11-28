في 12 نقطة.. هكذا يتم اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي

تخضع عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية إلى مواد مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يتم حسبه اختيار الفائز لمنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي وتكون عملية الفرز بالطريقة التالية:

1- ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي لعهدة مدتها خمس 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج.

2- توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة.

3- المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة ويتم توزيع المقاعد على كل قائمة حسب الكيفيات الآتية:

4- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.

5- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المـحددة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بـمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بـمقاعد، حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.

6- عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان يمنح المقعد المطلوب شغله للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.

7- يتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.

8- يفوز بالمقعد الأخير المـحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي الأصوات بين مترشحي القائمة، المترشح الأصغر سنا.

9- عند تساوي الأصوات بين مترشح ومترشحة، تفوز هذه الأخيرة بالمقعد المـحصل عليه من قبل القائمة.

10- في حالة عدم حصول أي قائمة متـرشــحين على نسبة خمسة في 5 في المائة على الأقل، من الأصوات المعبر عنها، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد.

11- يوقع محضر تسليم المهام بشكل مشترك من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته، والرئيس الجديد خلال ثمانية أيام تلي تنصيبه، وتوجه نسخة من قرار التنصيب إلى الوالي.

12- يعمل رئيس المجلس الشعبي البلدي مرفوقا بنواب يحدد عددهم حسب المقاعد المحصل عليها في البلدية، والتي حددت في القانون الجديد على الشكل التالي: نائبان بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي المكون من 13 و15 مقعدا، وثلاثة نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس المتكون من 19 و23 مقعدا، وأربعة نواب بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي المتكون من 33 مقعدا، وبالنسبة للبلديات التي تفوق فيها المقاعد 43 يتم تعيين 5 نواب لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

وبعد إعلان النتائج النهائية.. يتمّ اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي عبر هذه الخطوات:

– تنصيب المجلس بـ5 أيام على الأكثر ، يجتمع أعضاؤه مرة أخرى تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا ، من أجل انتخاب رئيس المجلس.

– يتمّ تشكيل مكتب مؤقت للإشراف على انتخاب الرئيس، ويتشكل هذا المكتب من المنتخب الأكبر سنّا إلى جانب المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين لرئاسة المجلس.

– يستقبل المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وإعداد قائمة بالمترشّحين ، وهذا حسب الحالة.

– في حالة فوز تشكيلة سياسية بأغلبية المقاعد في البلدية ، يقدّم المترشّح للانتخاب كرئيس للمجلس الشعـبي البلدي من القائمة الفائزة بالأغلبية.

– في حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة ( 50 بالمائة + مقعد واحد ) ، يمكن للقائمتين الحائزتين على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد أن تتقدّم بمرشّحها لرئاسة المجلس.

– أمّا في حالة عدم حصول أي قائمتين عـلى نسبة 35 بالمائة من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، ليجرى انتخاب سرّي.

– في حالة عدم حصول أيّ مترشّح على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان بين المتحصلين على المركزين الأول والثاني، وفي حال تساوي عدد الأصوات بين مرشّحي الدور الثاني، يُعلن فائزا برئاسة المجلس الشعبي البلدي المترشّح الأكبر سنًّا.

وزير الداخلية: هكذا يتم اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي

وكان وزير الداخلية كمال بلجود، قد عرض في بداية نوفمبر الجاري طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي، المعايير المعتمدة والخطوات الواجب إتباعها بعد ظهور نتائج الانتخابات.

وأوضح بلجود، خلال كلمته في جلسة الاستماع المنظمة من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية للمجلس الشعبي الوطني، أنه اعتمادا على المعايير التي وضعت لتنظيم الانتخابات البلدية وتماشيا مع أحكام قانون الانتخابات فإن اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي يتم وفق المراحل التالية:

1- تقديم المترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.

2- في حالة عدم حصول قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للحائزين على 35 بالمائة من المقاعد تقديم مرشح.

3- في حالة عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها.

4- اجتماع المجلس الشعبي البلدي المخصص لانتخاب رئيسه يعقد تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا خلال الخمسة أيام التي تلي تنصيب المجلس.

5- تقليص الآجال المخصص للوالي لاستدعاء للمجلس الشعبي البلدي من أجل تنصيبه إلى 8 أيام بدلا من 15 يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية.

6- اعتماد نظام القائمة المفتوحة في القانون العضوي الجديد لا يمس جوهر الاقتراع بل الغرض منه محارب المال الفاسد والابتعاد عن نظام الأمر الواقع وتعين متصدر القائمة التي فازت بأغلبية الأصوات رئيسا للمجلس حتى وإن كان غير مقبول من باقي الأعضاء.

وأوضح بلجود في ختام مداخلته أنه وبهذا التعديل أصبح لصوت الناخب تأثير في اختيار المرشح وهو ما يعزز مبدأ حرية اختيار الناخب.