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الجزائر

في 14 نقطة.. هذه أهم قرارات أول مجلس للوزراء لسنة 2022

الشروق أونلاين
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في 14 نقطة.. هذه أهم قرارات أول مجلس للوزراء لسنة 2022
ح.م
جانب من مجلس الوزراء

أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، خلال ترأسه أول مجلس للوزراء لسنة 2022 عدة قرارات أهمها استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء.

وتتعلق التعليمات التي أسداها الرئيس بمشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري، بالإضافة إلى أوامر أخرى جاءت كالتالي:

أولا: بخصوص تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، شدد على:

1- التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.

2- استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من أين لك هذا).

ثانيا: بخصوص كيفيات ممارسة الحق النقابي:

3-  أن يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع.

4-  إشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي.

5- الفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي.

ثالثا: بخصوص آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها، إجراء الانتخابات، أكد الرئيس على:

6- إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي، في هذه العملية المؤقتة، لتسيير البلديات المعطّلة، والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.

7- استخدام تكنولوجيات حديثة، مبتكرة، ومُنتَجة محليا، وبالقدرات الشبانية، وطنيا، في عملية الإحصاء السكاني الجديد، تساوقا مع الالتزام بالإقلاع الاقتصادي بدءا من 2022.

8- مراجعة قانون الجماعات المحلية، وإشراك المجتمع المدني، مع مراعاة خصوصيات وإمكانات كل بلدية، خاصة الاقتصادية .

9- إعفاء البلديات الفقيرة، من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية وتضمينها في مشروع مراجعة قانون الجماعات المحلية.

رابعا: بخصوص متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة، للقطاع العمومي التجاري.

10ـ تسريع عملية الجرد النهائية، لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022.

11- أمر الرئيس، وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع، التي تُسوّى وضعيتُها القانونية، وإحصاء مناصب الشغل، المستحدثة، بموجب التسوية، وقيمتها المالية، بالعملة الوطنية والصعبة وعرضها، دوريًا، في كل مجلس وزراء.

خامسا: بخصوص قطاع النقل.

12ـ أمر السيد الرئيس، وزير النقل، بفتح خط بحري، مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في أقرب الآجال.

سادسا: بخصوص عرض حول التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022.

13ـ أمر رئيس الجمهورية بإيلاء أهمية خاصة، لهذا الحدث الدولي، بمختلف أبعاده واستغلال كل القدرات، بالتنسيق وتكثيف الجهود، لجعل هذا الحدث في مستوى صورة الجزائر.

14- أمر الحكومة بإشراك المواطنين، في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي.

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التعليقات
10
  • غي أنا

    مزية لي رد التقاعد دون شرط في هذه القرارات . العمال كانوا متخوفين ما يردهش .

    0
  • كمال

    والله ثم والله ان الشعب الجزائري شعب سهل الارضاء،وفر له الزيت و الخبز و السكر باسعار جيدة،لن يشكو ابدا لا على الحكام و لا على الحياة،لا افهم كيف ملايير الدولارات الموجودة لم تستطع ارضاء هذا الشعب البسيط منذ الاستقلال

    -1
  • Jijel koutama

    BRAVOOO AU PRESIDENT TEBBOUNE. EST VIVE A3LIK. IL FAUT FRAPPER AVEC UNE MAIN DE FER ET SANS PITI E

    -4
  • محمد

    متى يدرك رئيس دولتنا وطاقمه الحكومي أننا في حاجة إلى ضبط وضعنا الاقتصادي والتحكم في منظومتنا التربوية التي صارت فضيحة نظرا لتخلف إطارات الدولة الفكري والمعرفي.نحن في عصر الأنترنت الذي فتح أعين من له قسط بسيط من الوعي.ما كان مقبولا دون إدراك من الأخبار أصبح يدرس ويفحص من طرف كل من على وجه الأرض.فالخرافات ووسائل اللهو عن طريق الأعلام المدجن لا يستطيع تغطية نور الشمس الساطع على العالم.نعم يجب مكافحة الفساد لكن فلنبدأ بأنفسنا قبل النظر إلى حدبة جمال أصحابنا.حين تعرض الإحصائيات حول منجزاتنا باستمرار وقد وقف عليها العام والخاص يمكن الاهتمام بمن يعتدي على القانون.

    2
  • فريفط زكريا

    مرض الجزائر هم . البيروقراطية و الرشوة و الواسطة و تأخير المشاريع.. اذا لم نقضي على هذا المرض .. لن تتقدم الجزائر أبدا

    4
  • Abdelmalek

    اننا نهيب و نثمن و نوءيد كل القرارات الشجاعة التي يتخذها السيد الرئيس تبون في محاربة الفساد و المفسدين على كل الأصعدة أنها تذكرنا بالزمن البومديني عندما كانت الجزائر لها هيبتها داخليا و خارجيا أننا على يقين بأننا نسير في الطريق الصحيح ربي يحمي بلادنا من كل سوء او مكروه تحيا الجزائر يحيا الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار

    -5
  • عمر

    نحن لا نرى الى قرارات نريد افعال

    3
  • غي أنا

    هههههه غادي تلقى لعجب ...و كلنا نعرف أنها بسبب الرشوة و الإختلاسات ....و المشكلة لكبيييييرة سيد الرئيس في... منهم أعضاء اللجنة ؟؟ هل يوجد نزهاء يمكنهم القيام بذلك ؟؟ لأن موظف الجزائري يمكن شراءه بسهولة .

    3
  • rachid

    الثراء في حد ذاته ليس جرما. انما الجرم هو الفساد حتى لو لم يغتني به صاحبة. فبدل من هيئة للتحري في مظاهر الثراء اقترح هيئة للتحري عن منابت الفساد حتى لا تنبت الاثرياء الفاسدين.

    2
  • غي أنا

    يا سيادة الرئيس لا يمكن بناء جزائر جديدة بعمال و موظفين يعرفون بأن صندوق التقاعد يسرق اشتراكاتهم بطريقة غير قانونية .أرجوك أرجوك أرجوك أعد صيغة التقاعد دون شرط السن ( كل من أتم 32 سنة عمل و استوفى اشتراكاته لصندوق التقاعد) فكل واحد منهم لن يسمح في حقه الذي اغتصب منه .فإن لم تعده عدالة الدنيا فسوف تعيده عدالة السماء.

    1

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