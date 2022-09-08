في 14 نقطة.. هذه ضوابط تنظيم نشاط العمرة للموسم الجديد

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، عن ضوابط تنظيم نشاط العمرة للموسم الجديد، الخاص بوكالات السياحة والأسفار.

ونشر الديوان الوطني للحج والعمرة على صفحته الرسمية عبر فيسبوك الضوابط التي تحدد نشاط العمرة والشروط المتبعة للحصول على الرخصة وجاءت كالتالي:

1- يكون تنظيم جميع العمليات المتعلقة بنشاط العمرة حصريا عبر البوابة الجزائرية للعمرة.

2- تترشح الوكالات السياحية الراغبة في المشاركة عبر التسجيل في البوابة الجزائرية للعمرة عن طريق تفعيل أو إنشاء حساب خاص بها وتنزيل دفتر الشروط واختيار الوكيل السعودي.

3- تتم الموافقة مبدئيا على طلب الوكالة السياحية بالمشاركة في نشاط العمرة الكترونيا عبر البوابة في حال قبول ملفها.

4- يتم إبلاغ الوكالة الكترونيا بنتائج دراسة الملف وتحديد موعد خاص بها.

5- تتحصل الوكالة المقبولة على موعد لإيداع دفتر الشروط والعقود الخاصة بالتأهيل لدى الجهات السعودية وتستلم الترخيص فور استكمال الإجراءات.

6- يمكن للوكالة المرفوضة إيداع طعن مرفق بالوثائق الثبوتية لدى اللجنة المختصة بالطعون.

7- تقوم مصالح الديوان بالمصادقة على العقود التجارية وإحالتها للمصادقة لدى مصالح القنصلية السعودية.

8- تفعيل حساب الوكالة بعد إيداع هذه الأخيرة ملف على مستوى الديوان.

9- تلتزم الوكالة بتحميل برنامج العمرة وبيانات المعتمرين على البوابة الجزائرية للعمرة فور قيامها بحجز البرنامج على منصات الحجز المعتمدة في المملكة السعودية.

10- تحمل الوكالة صورة من دفع مستحقات برنامج العمرة على البوابة.

11- اعتماد برنامج العمرة بعد المصادقة عليه من الديوان.

11- تسليم وحمل جميع معتمريها بطاقة المعتمر المستخرجة من البوابة.

12- إيداع الجوازات التي تستدعي مراجعة القنصلية السعودية “الحالات الخاصة” على مستوى الديوان.

13- تخضع جميع رحلات العمرة المغادرة من مختلف المطارات لمتابعة مصالح الديوان المختصة.

14- تلتزم الوكالة بالتصريح ببرنامج الرحلة قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة.