في 14 نقطة.. هذه نصائح وزارة الصحة لتجنب التسمم الغذائي

أوصت وزارة الصحة المواطنين بأخذ الإجراءات الوقائية لتجنب التسمم الغذائي، الذي تزداد مخاطره في موسم الصيف.

وقدمت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر، نصائح وأوصت بإتباع الإرشادات الصحية التالية:

1- احترام القواعد الأساسية للنظافة من خلال ضمان نظافة الأيدي و الأواني،

2- غسل الخضر والفواكه قبل استخدامها،

3- التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية،

4- التأكد من أن درجة حرارة الثلاجة تبلغ 4 ° °-8،

5- غسل ألواح التقطيع و جميع أواني الطهي المستخدمة للحوم النيئة،

6- إذابة اللحوم المجمدة تكون في الثلاجة أو الميكروويف، و لا تذوّب أبدا في درجة حرارة الغرفة،

7- عدم طهي اللحوم نصف طهي ثم طهيها مرة أخرى في وقت لاحق. كما يجب أن يتم الطهي على درجة حرارة مناسبة،

8- يجب عدم استهلاك علب المصبّرات المشوّهة / المنتفخة و تلك التي تنبعث منها غريبة عند فتحها،

9- استخدام أدوات مختلفة مثل السكاكين وألواح التقطيع وأواني الطهي و غيرها للأطعمة النيئة،

10- فصل الأطعمة المطبوخة عن الأطعمة النيئة في الثلاجة لتجنب انتقال التلوث،

11- وضع الطعام في حاويات مغلقة لتجنب التلامس بين الأطعمة النيئة والأطعمة الجاهزة للأكل،

12- عدم ترك الطعام المطبوخ لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة،

13- لا تخزن الطعام لفترة طويلة، حتى في الثلاجة،

14- معالجة أي إصابة أو جرح في الأيدي وحمايتها قبل تحضير الطعام.

وقالت الوزارة في منشورها أن أعراض التسمم الغذائي تظهر على الشكل التالي:

غثيان، آلآم في البطن، مع ظهور إسهال في بعض الأحيان وارتفاع في درجة الحرارة، وتظهر هذه الأعراض في فترة تتراوح من عدة ساعات إلى عدة أيام.