في 16 نقطة.. هذه أهم تصريحات الرئيس تبون في مقابلته مع وسائل الإعلام
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، مقابلة جديدة مع وسائل الاعلام، تطرق فيها إلى عدة قضايا وطنية ودولية راهنة وهذا ملخص أهم التصريحات:
1- أتمنى مشاركة قوية للناخبين من أجل التغيير المنشود، وأعاهد الجزائريين على حماية أصواتهم،بمراقبة قبلية وبعدية.
2- سنراجع قانوني البلدية والولاية، لمراجعة الصلاحيات والامكانيات والنظام الجبائي.
3- أنا على علم بكل تقنيات التحايل في الانتخابات،وسنكشف بالرقابة البعدية كل المتورطين.
4- الدعم الاجتماعي عهد مع الشهداء ولن يُرفع عن الجزائريين الذين يستحقونه.
5- لقاءات ونقاشات وطنية هي التي ستحدد آليات توجيه الدعم لمستحقيه، دون غيرهم.
6- عام 2022،سيكون عام المراجعة الهيكلية لنظام الدعم والتكفل، بعد اعتماد الرقمنة وتدقيق في المداخيل.
7- مفتشية عامة برئاسة الجمهورية ستراقب فجائيا مدى تنفيذ القرارات في الميدان.
8- الاستثمار الأجنبي،يركز على البلدان الفاقدة للسيادة قبل دول أخرى،رغم أن الجزائر من الدول القليلة القادرة على التسديد.
9- الأولوية للمستثمر الجزائري،لأنه يملك كل القدرات.
10- نحو منحة بطالة قريبة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
11- الشباب البطّال سيستفيد من منحة بطالة إلى غاية حصوله على شغل،لكن مع ضوابط رقابية صارمة.
12- هناك إرادة دولية تدفع نحو ترسيخ صورة سيئة عن الجزائر، فلا أحد مثلا يعرف أننا نضمن تدريس وإطعام 12 مليون تلميذ مجانا، ونملك أكثر من 100 جامعة ومركز جامعي.
13- الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وُقع في مرحلة ضعف، وينبغي مراجعته ليس من باب الندية ولكن من باب الواقعية الاقتصادية.
14- لن أتخلى عن التزاماتي ال 54 وأنا أتتبع تنفيذها خطوة بخطوة.
15- هناك من يريد تحطيم الفريق الوطني والنيل من معنويات السيد جمال بلماضي، من داخل وخارج الجزائر.
16- عار أن يقوم وزير من الكيان بتهديد بلد عربي من بلد عربي.