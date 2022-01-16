في 16 نقطة.. هذه أهم قرارات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء جملة من الأوامر والتعليمات تتعلق بقطاعات تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسكن.

وعرض الوزير الأول، وزير المالية، نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وقدّم و وسيط الجمهورية، وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات ومنها:

1- رفعَ العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل.

2- يتضمن عرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية.

3ـ ضرورة التمييز، في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة.

5ـ تضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد.

ثانيا، بخصوص مشروع قانون التقسيم القضائي:

6ـ مراعاة البعد الجغرافي، بين كل مناطق الوطن، للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين، من عناء التنقل، ولاسيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب.

ثالثا، بخصوص استحداث مجالس تنفيذية ولائية:

7ـ استحداث مجلس تنفيذي، في كل ولاية، بهدف التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية، خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق، باعتباره المسؤول الأول في الولاية.

8ـ ضرورة أن يرتكز التسيير المحلي بشكل حيوي، على إيجاد حلول لمشاكل المواطن اليومية والمرتبطة أساسا بالاستثمار، لخلق مناصب الشغل والثروة.

رابعا، حملة الحرث والبذر وغرس الأشجار المقاومة:

9ـ قرّر مجلس الوزراء، رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين، لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي:

ـ القمح الصلب من 4500 دج إلى 6000 دج

ـ القمح اللين من 3500 دج إلى 5000 دج

ـ الشعير من 2500 دج إلى 3400 دج

ـ الشوفان من 1800 دج إلى 3400 دج

ـ فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات بلادنا.

خامسا، حول مشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة:

10ـ أمر الرئيس بإجراء خبرة جديدة للمشروع، قبل اتخاذ أي إجراء، وتقديم الإحصائيات الحقيقية والدقيقة.

سادسا، حول الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي:

11ـ الشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور.

12ـ التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل.

13ـ الابتعاد نهائيا ـ ضمن القانون ـ عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.

سابعا، بخصوص المدينة الجديدة ببوغزول، وملعبيْ كرة القدم، ببراقي والدويرة:

14ـ إعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة الجديدة ببوغزول، بما فيها إشراك المستثمرين الخواص، لاستكمال هذا المشروع، وفق لمسة تنموية حضارية.

15ـ الإسراع في إتمام أشغال ملعبيْ براقي والدويرة.

16- وافق مجلس الوزراء على إعادة التقييم المالي للملعبين.

وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مراسيم رئاسية، تخص عددا من القرارات الفردية المتعلقة، بالتعيين في وظائف عليا في الدولة.