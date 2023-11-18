في 16 نقطة.. هذه نصائح وزارة البريد لحماية الأطفال على الأنترنت

شرعت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في نشر سلسلة من المنشورات عن كيفية حماية الأطفال على شبكة الأنترنت.

وفي منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك قدمت الوزارة بعض النصائح حول كيفية حماية أطفالنا على شبكة الانترنت منها:

1- توعية الأطفال بما يما هو مسموح أن يقوموا به على الشّبكة وما هو غير مسموح، وعلى ما هو قانوني وما هو غير قانوني، و النتائج التي تترتب عن ذلك.

2- ملء فراغ الأطفال ببرامج مفيدة وموجّهة: رياضيّة، اجتماعيّة، ثقافيّة…. إلخ.

3- مساعدة الأطفال على اختيار اسم مستخدم وهمي وأن لا يكشف عن أيّة معلومات شخصيّة.

4- وضع كلمات سرّ للحاسوب بحيث يستخدمه الابن بشكل مقيّد.

5- تحديد أوقات استخدام الأنترنت والمدّة وضبطهما.

6- مراقبة الأطفال عند استخدامهم الشّبكة إمّا بصورة مباشرة أو من خلال تزويد الحاسوب ببرامج رقابة خاصّة تمنع الدّخول إلى المواقع المحظورة وغير المرغوب فيها.

7- ضرورة أخذ الحيطة والتّنبّه إلى ما ينتج الطفل من علاقات عبر صفحات التّواصل الاجتماعي.

8- ضرورة أن يكون الحاسوب مشتركًا بين كلّ أفراد العائلة، ووضعه في مكان ظاهر في المنزل لكي تسهل مراقبته من قبل الأولياء.

9- تحذير الأطفال من التّواصل مع أشخاص غرباء، وعدم إرسال أيّة صور عائليّة أو معلومات خاصّة بهم لأحد أو استخدام الكاميرا خلال المحادثة.

10- عدم وضع خدمة الأنترنت بعيدًا عن الرّقابة.

كما أشارت الوزارة في منشورها إلى أن الوسط التربوي يلعب دورا مهما في التّوعية والتعريف بمخاطر الأنترنت، وكذا في المرافقة فيما يخص التّصفّح الآمن على الأنترنت، والاستفادة القصوى مما تحويه الشّبكة من معلومات مفيدة، فضلا عن تقليل المخاطر النّاتجة من سوء استخدامها، وذلك من خلال:

11- إرشاد التّلاميذ إلى حسن اختيار المواقع الإلكترونيّة الموثوق بها، وتنبيههم إلى أنّ المعلومات المأخوذة من الأنترنت ليست كلّها بالضّرورة صحيحة وموثوق بها.

12- إرشاد التّلاميذ، عند استخدام الأنترنت، إلى عدم الكشف عن أيّ معلومات شخصيّة مثل الاسم الحقيقي، عنوان المنزل، أرقام الهواتف، مهنة الوالدين و اسم المدرسة.

13- تحديد مسبق للمواقع المسموح زيارتها والمعلومات الّتي يمكن أن يشارك فيها التّلاميذ عبر الأنترنت.

14– على مستوى المدرسة : تحذّير التّلاميذ من تنزيل برامج من دون استئذان المدرسة لأنّها قد تحوي بعض الفيروسات أو أدوات التّجسّس.

15- حث التلاميذ على استعمال مواقع بحث مخصّصة للأطفال.

16- مشاركة التّلاميذ تجارب غير سعيدة حصلت مع تلاميذ آخرين والتكلّم عنها أمام الجميع لتكون عبرة للآخرين.