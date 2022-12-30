في 19 نقطة.. هذه أهم تصريحات الرئيس تبون لصيحفة لوفيغارو الفرنسية

جانب من المقابلة الصحفية

تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حوار مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، عن عدة جوانب في علاقات البلدين، منها ملفات الذاكرة، التأشيرة، إلى جانب أزمات المنطقة، والأزمة مع المغرب.

وهذا أهم ما جاء في الحوار:

1-عودة معدل منح التأشيرات الفرنسية للجزائريين إلى سابق عهده يدخل في إطار منطق الأشياء.

2-اتفاقيات إيفيان تمنح الخصوصية للجزائريين في هذا الشأن بين الدول المغاربية، لذا من الأنسب أن يُحترم ذلك.

3-التطرف ليس جزائريًا، لذا علينا معرفة أسباب تطرف بعض الجزائريين على التراب الفرنسي.

4-لا مسؤولية للجزائر على من غادروا فرنسا ليتطرفوا في بلدان أخرى كسوريا.

5-فرنسا لم تطلب منّا بعد رفع صادراتنا إليها من الغاز.

6-على فرنسا أن تتحرر من عقدة المُستعمِر والجزائر من عقدة المُستَعمَر.

7-نُطالب فرنسا بتنظيف نفاياتها النووية بمواقع التجارب بتمنغست ورقان، والتكفل بضحايا هذه التجارب في عين المكان.

8-اللغة الفرنسية لن تُفرض على الجزائريين والخيار بيد العائلات الجزائرية.

9-باستطاعة الرئيس ماكرون أن يجسد الجيل الجديد المُنقذ للعلاقات بين بلدينا.

10-سأزور فرنسا في 2023 في إطار زيارة دولة.

11- لست أخاف الإرهاب على منطقة الساحل لأننا قادرون على هزمه، بل البؤس، ولا حلّ هناك سوى الحل الاقتصادي التنموي.

12-لا أدعم ولن أحكم على العملية الروسية في أوكرانيا، والجزائر بلد عدم الانحياز.

13-كان من الجيد أيضا أن تدين الأمم المتحدة ضم أراضي الجولان السوري والصحراء الغربية من قبل الكيان الإسرائيلي والمغرب، وليس إدانة الضم في أوروبا فقط.

14-قطعنا العلاقات مع المغرب، كان نتيجة تراكمات منذ 1963.

15-قطع العلاقات مع المغرب كان بديلا للحرب معه، والوساطة غير ممكنة بيننا.

16-فرنسا كانت من أنصار المرحلة الانتقالية في الجزائر خلال الحراك، لكن الشعب الجزائري اختار الانتخابات.

17-الشعب الجزائري هو من سيُقرر إن كنت سأترشح لعهدة ثانية.

18-طبعا.. صفقت للمنتخب المغربي لتشريفه الكرة المغاربية والعربية في المونديال، لأن الشعب المغربي أيضا صفق لنا لإحرازنا التاج الإفريقي.

19-أتمنى مباراة كروية بين الجزائر وفرنسا بوهران أو العاصمة أو مكان آخر بالجزائر