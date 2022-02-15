في 20 نقطة.. هذه أهم تصريحات الرئيس تبون الجديدة

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقاءه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن قيمة علاوة البطالة التي سيشرع الشباب في استلامها بداية من شهر مارس ستكون في حدود 13 ألف دينار.

وأجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقاء دوريا مع الصحافة الوطنية بُث سهرة، الثلاثاء، على الساعة 21:00 ليلا.



أهم تصريحات رئيس الجمهورية

1- سيتم إلغاء الضريبة على رقم أعمال الخبازين، ليبقى سعر الخبز كما هو عليه.

2- سيتم تطبيق العمل بمنحة البطالة بدءا من مارس المقبل.

3- منحة البطالة تكون عبارة عن شبه مرتب في حدود 13 ألف دينار إلى غاية الاستفادة من منصب عمل.

4- يستفيد من منحة البطالة الشباب المسجل على قاعدة بيانات الهيئة المكلفة بتسجيل البطالين.

5- المستفيدون من منحة البطالة يستفيدون أيضا من خدمات بطاقة الشفاء مثلهم مثل الموظفين العاديين.

6- بعض عمال الشبكة الاجتماعية في البلديات سترتفع أجورهم، ريثما يدمجون، وضمان ذلك يكون في عقود عمل غير محددة المدة.

7- زيارة الولايات مسجلة على الأجندة، لأن تواصلي مع المواطن من صميم برنامجي، لكن شكل الزيارات لن يكون كالزيارات خلال العهد السابق.

8- من سيستثمر في خنشلة وتيسمسيلت والجلفة والأغواط ستكون له امتيازات، لأنها أولى ببرامج خاصة لتنميتها.

9- حرية التخريب ليست حرية التعبير، ومن يمس بالجيش الوطني الشعبي ينتمي للطابور الخامس.

10- هناك مؤسسات إعلامية تنشط بدون رخصة ولكن لم يتم يوما التعرض لها أو غلقها.

11- احتلال الشارع بدون رخصة أمر خطير والدولة لن تسمح بذلك، لكن حق التظاهر مكفول تحت سلطة القانون.

12- مراجعة قانون الإعلام سيكون في غضون شهر على أقصى تقدير.

13- أُحذّر من سقوط البعض في فخ التعامل مع هيئات أجنبية سيكون له عواقب قانونية وخيمة.

14- الديمقراطية قضية مجتمع وليست قضية سلطة.

15- نعم..هناك ذوبان للجليد في العلاقات مع فرنسا ونحن في بدايته.

16- لم نجد إلا التشجيع من القادة العرب لعقد القمة العربية في الجزائر.

17- القمة العربية ستكون في يوم تاريخي في الثلاثي الأخير من السنة.

18- صناعة الإشاعات والأخبار الكاذبة لن تؤثر فينا، وأصحابها نوعان.. الأول لمرض في نفسه، والثاني مأجور.

19- الفصل في ملف دفتر شروط استيراد السيارات سيكون قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.

20- ضمان خدمة ما بعد البيع ستكون “إجبارية في دفتر الشروط” الجديد الذي سيمنع الاستيراد لمن لا يملك عقودا ومحلات لضمان هذه الخدمة.