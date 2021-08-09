في 20 نقطة.. هذه أهم تصريحات رئيس الجمهورية

خلال لقائه بالصحافة الوطنية

تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، في لقاء دوري مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الوطنية عن الأزمة الصحية ومختلف القضايا الوطنية والدولية الراهنة وهذا ملخص أهم تصريحاته في 20 نقطة.

في الشأن الداخلي:

1- إعادة النظر في القوانين الأساسية للأطباء والممرضين وعمال القطاع.

2- إعادة النظر في الخدمة المدنية.

3- مراجعة أجور عمال القطاع الصحي بالتشاور مع نقابات القطاع.

4- الدولة صرفت لحد الآن مبلغ 3 ملايير دولار لاقتناء عتاد الوقاية واللقاحات وغيرها من المستلزمات الضرورية.

5- تم اقتناء مصنعين لإنتاج الأوكسجين وسيتم اقتناء 8 أو 10 آخرين لوضعها تحت تصرف مستشفيات بعيدة كأدرار واليزي وتمنراست”.

6- مصنع بطيوة بوهران الذي “ينتج ثلث الإنتاج الوطني بمعدل 110 ألف لتر يوميا سيدخل حيز الإنتاج الأسبوع القادم لتلبية احتياجات مناطق غرب البلاد”.

7- نهدف لبلوغ إنتاج 80 بالمائة من الأدوية واللقاحات الإفريقية محليا.

8- الشروع في إنتاج اللقاح الصيني المضاد لكورونا “شهر سبتمبر القادم” على أن يشرع في إنتاج اللقاح الروسي سبوتنيك نهاية السنة الجارية”.

9- حذر من حملات مقاطعة التلقيح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن القائمين على هذه الحملات “يريدون إحداث كارثة صحية في البلاد.

10- دعا فئة الشباب إلى عدم الانسياق وراء محاولات استغلالهم سياسويا، مؤكدا أن الدولة تتكفل بانشغالات كافة المواطنين لاسيما الشباب.

11- حذر من الاملاءات التي تمارس من وراء الستار، خاصة مع بروز ما يسمى حروب الجيل الرابع التي تطيح بالدول و الشعوب.

12- رفع قيمة منحة البطالة وسيعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء القادم.

13- محاولات المساس بالجيش الوطني الشعبي ترمي إلى “رفع الحماية عن الجزائريين”.

14- أصحاب بعض الشعارات المناوئة للمؤسسة العسكرية “تلقوا صفعة من الجيش الوطني الشعبي عندما أرادوا الاستيلاء على الحكم بالقوة”.

15- استحداث قطب جزائي يتكفل بمعالجة الجرائم السيبرانية و سيتم وضع “وسائل تقنية جد متطورة” تحت تصرف القطب الجزائي.

في الشأن الخارجي:

16- ما يحدث في تونس شأن داخلي وهي قادرة على حل مشاكلها بنفسها دون أي ضغط خارجي.

17- الجزائر ترفض ضغط أي كان على تونس والتدخل في شؤونها الداخلية والجزائر معا في السراء والضراء.

18- لم يكن هناك تجاوب من طرف المغرب، عقب استدعاء الجزائر لسفيرها لدى المملكة للتشاور، على خلفية تصريحات ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة.

19- القضية الصحراوية موجودة بين أيدي الأمم المتحدة، وفي لجنة تصفية الاستعمار، والجزائر مستعدة لاحتضان أي لقاء بين الجمهورية الصحراوية والمغرب، ووضع الإمكانيات الضرورية تحت تصرفهما.

20- المبادرة الجزائرية بخصوص سد النهضة الإثيوبي، لاقت “تجاوبا كبيرا” من الدول المعنية ومتأكد من نجاحها.