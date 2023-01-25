في 20 نقطة.. هذه أهم مميزات سيارة فيات الكهربائية

قال رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون، الاثنين، إن شركة فيات ستشرع في تصنيع وتسويق سياراتها من بينها الكهربائية بالجزائر شهر مارس القادم.

وجاء إعلان الرئيس تبون خلال ندوة صحفية جمعته برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي حلت بالجزائر بداية الأسبوع الجاري.

وكشف موقع شركة فيات أن أبرز مواصفات سيارة فيات الكهربائية هي:

1- المحرك: كهربائي بقدرة 42 كليواط/ساعة، ويولد قوة تصل لغاية 118 حصاناً، وعزم 320 نيوتن/متر.

2- ناقل الحركة: أوتوماتيكي بسرعة واحدة متغير باستمرار CVT، مرتبط بنظام دفع بالعجلات الأمامية.

3- التسارع والسرعة القصوى: يمكنها الانطلاق من صفر ولغاية 100 كيلومتر/ساعة خلال 9 ثوان، وتصل لسرعة قصوى 150 كيلومتراً/ساعة تقريبًا.

4- البطارية والشحن: زودت ببطارية ليثيوم أيون تستوعب لغاية 42 كيلوواط وتولد فرق جهد 400 فولت، يمكنها إعادة الشحن بالكامل من خلال قابس المنزل بمدة تصل حتى 14 ساعة، كما يمكن شحن البطارية لغاية 85% بالشاحن السريع بمدة لا تتجاوز 35 دقيقة.

5- الاستهلاك وأقصى مسافة يمكن قطعها: قدرت المسافة الأقصى التي يمكن للسيارة قطعها ببطارية ممتلئة 355 كيلومتراً في الأجواء المعتدلة، وتنخفض خلال الأجواء الباردة حتى 230 كيلومتراً داخل المدينة، وكذلك تنخفض المسافة عند السير على الطرق السريعة في تتراوح ما بين 165 كيلومتراً في الأجواء الباردة و215 كيلومتراً بالأجواء المعتدلة، أما عن الاستهلاك فيقدر استهلاكها ما بين 116 ولغاية 146 واط-ساعة/ كيلومتر.

6- مقاسات السيارة: يبلغ طول السيارة 3.63 متر، وعرضها 1.68 متر، وارتفاعها 1.53 متر، والهيكل مثبت على قاعدة عجلات بطول 2.32 متر، ويبلغ وزن السيارة فارغة نحو 1365 كيلوغراماً.

7- شاشة معلومات للسائق مرتبطة بشاشة وسائط متعددة تعمل باللمس قياس 10.25 إنش، بحيث يمكن عرض بعض المحتوى على شاشة المعلومات مثل نظام الملاحة.

8- توافق ربط لاسلكي مع آبل كار بلاي، أندرويد أوتو، من خلال وضع الهاتف في حيز الشاحن اللاسلكي.

9- عجلة قيادة مع أزرار تحكم بإضافات السيارة.

10- فرامل تلقائية لحالات الطوارئ.

11- مانع انغلاف المكابح ABS، ومانع الانزلاق ASR.

12- مستشعرات محيطية للاصطفاف.

13- مراقبة النقاط العمياء وتنبيه عند وجود حركة مرور.

14- مساعدة للحفاظ على المسرب، والتنبيه عند مغادرته.

15- مثبت سرعة تكيفي مع تعرف على إشارات المرور.

16- أضواء نهارية وخلفية LED، وأضواء أمامية هالوجين.

17- مدخل AUX، ومقبس 12 فولت.

18- مكيف هواء بتحكم لدرجة الحرارة.

19- 7 وسائد هوائية للمقاعد الأمامية تشمل وسائد لركب السائق، بالإضافة إلى ستائر هوائية على الجوانب.

20- وضعية القيادة بدواسة واحدة داخل المدن، والتي تزيد أقصى مسافة يمكن أن تقطعها السيارة لتصل لغاية 460 كيلومتراً.