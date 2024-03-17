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بسبب ظاهرة تتكرر كل 33 سنة

في 2030 سيصوم المسلمون من رمضان 36 يوم!

الشروق أونلاين
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في 2030 سيصوم المسلمون من رمضان 36 يوم!
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تعبيرية

في عام 2030 سيصوم المسلمون شهر رمضان 36 يوما، والسبب هو ظاهرة لا تتكرّر سوى مرة واحدة كل 33 عام.

ويتعلق الأمر، حسب ما أوضحته “الجزيرة الوثائقية”، بتكرار شهر رمضان القمري، مرّتين في سنة ميلادية واحدة، لتصل أيام الصيام خلال تلك السنة إلى 36 يوم.

وقد حدث ذلك بالفعل، عام 1965 ثم 1997، وسيحدث بعد 33 عاما في 2030، ثم بعد نفس عدد السنوات في 2063.

ففي سنة 2030 ميلادي، سيبدأ رمضان 1451 هجري، في 5 جانفي 2030، متمّا 30 يوما. ثم تضاف إليها 6 أيام من شهر رمضان للعام الهجري الموالي 1452،  بداية من 26 ديسمبر 2030.

ويعني ذلك أن أيام أداء فريضة الصيام، ستكون 36 يوما عام 2030. منها 30 يوما من عام 1451 هجري، و6 أيام من 1452 هجري.

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