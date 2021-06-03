في 37 نقطة.. هذه أهم تصريحات الرئيس تبون لمجلة لوبوان

تطرق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حوار مطول مع مجلة لوبوان الفرنسية إلى عدد من الملفات التي تخص الوضع الداخلي وكذا قضايا إقليمية ودولية والعلاقات مع عدة دول.

في الشأن الداخلي قال الرئيس تبون:

1- لن أترشح لعهدة ثانية ومهمتي هي إعادة بناء الدولة ومحاربة الامتيازات.

2- سنفكر في إنشاء حزب رئاسي ولكن ليس الآن.

3- الحراك الوحيد الذي أومن به هو الحراك الأصيل.

4- الأقلية فقط من ترفض الانتخابات، لكني أرفض إملاءات الأقلية

5- حركتي رشاد والماك هم من بدؤوا بالتعبئة ولن صبر على دعوات العنف.

6- الإسلاموية كإيديولوجية، لن تتواجد مرة أخرى في الجزائر.

9- الجيش لم يتسلم السلطة ولن يأخذها لأنها شرعية.

10- العدالة تأخذ كل وقتها في محاكمة المسؤولين الفاسدين.

11- ما نريده هو بناء اقتصاد يتم فيه تلبية احتياجات بلدنا من خلال إنتاجنا.

12- قمنا بإجلاء ما يزيد عن 80 ألف جزائري.

13- نحن بصدد إطلاق حملات توعية كبيرة، لحث الناس على التلقيح.

وفي الشأن الدولي وعلاقة الجزائر مع فرنسا:

14- الجزائريون يتوقعون الاعتراف الكامل بجميع الجرائم في تاريخ الاستعمار الفرنسي.

15- نريد ذاكرة سلمية معترف بها وبمجرد تسوية الأمر، ستكون هناك صداقة دائمة بين البلدين.

16- لسنا شعبا متسولا لنطلب تعويضات عن الجرائم.

17- نطلب من فرنسا أن تأتي لتنظيف مواقع التجارب النووية، و آمل أن تعالج فرنسا ضحايا التجارب النووية.

18- بنيامين ستورا كتب تقريرا موجها لرئيسه وليس إلينا.

19- الرئيس ماكرون ذهب أبعد من رؤساء فرنسا الذين سبقوه.

20- إذا فشلنا في بناء جسور متينة بين البلدين تحت رئاسة ماكرون ، فلن يحدث ذلك أبدًا.

21- الاعتراف هو شكل من أشكال الاعتذار والتوبة.

22- الكرة في ملعب الحكومة الفرنسية لتنظيم لقاء آخر عالي المستوى بين البلدين.

23- مصنع بيجو مطالب بزيادة الانتاج بنسة 30-35٪ فالجزائر تحتاج إلى ما لا يقل عن 350 ألف سيارة في السنة.

وعن العلاقات مع المغرب:

24- لن نهاجم جيراننا أبدًا، رغم أن المغرب كان دائما هو المعتدي الأول.

25- لا يمكن فتح الحدود مع المغرب وهو يهاجم الجزائر بشكل يومي.

وحول قضية الصحراء الغربية:

26- شباب الصحراء الغربية يرفضون هذا الوضع ويريدون استعادة أراضيهم.

27- الصحراء الغربية لن تكون سببا في حرب بين الجزائر والمغرب.

28- إعتراف ترامب لا يعني أي شيء فجميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصحراء الغربية مقدمة من الولايات المتحدة.

وبخصوص العلاقات مع تركيا :

29- تتمتع الجزائر بعلاقات ممتازة مع الأتراك الذين استثمروا قرابة 5 مليارات دولار في الجزائر دون أي مطالب سياسية في المقابل.

30- من أزعجتهم علاقة الجزائر مع تركيا عليهم أن يأتوا ويستثمروا في الجزائر.

وعن الأزمة في مالي:

31- لن تسمح الجزائر أبدًا لشمال مالي بأن يصبح ملاذًا للإرهابيين ولن تسمح بتقسيم البلاد.

32- علينا تطبيق اتفاقية الجزائر ونحن متواجدون لمساعدة باماكو.

33- تحالف مجموعة 5 لدول الساحل كان يهدف لإفشال جهود الجزائر.

وحول تطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني:

34- لم يعد هناك تماسك بين الدول العربية والجامعة العربية بحاجة إلى إصلاح كامل.

35- كل دولة حرة في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل ، والجزائر لن تفعل ذلك.

وحول جولاته الخارجية قال:

36- سأذهب أولاً إلى تونس، لقد أعطيت كلمتي للرئيس قيس سعيد.

37- أنا مدعو أيضًا إلى روسيا وتركيا وإيطاليا وقطر وبالنسبة لفرنسا، الدعوة متبادلة.