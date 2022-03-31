-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بيان “الفاف” حول مباراة الكاميرون والحكم الغامبي
الجزائر

في 4 نقاط.. هذه تعليمات وزير التجارة لضمان وفرة المنتجات في رمضان

الشروق أونلاين
  • 107
  • 0
في 4 نقاط.. هذه تعليمات وزير التجارة لضمان وفرة المنتجات في رمضان

أصدر وزير التجارة كمال رزيق 4 تعليمات لفائدة المدراء الجهويين والولائيين وكذا مسؤولي ومسيري كافة أسواق الجملة، من أجل ضمان تموين السوق بمختلف المنتجات خلال شهر مضان المبارك.

وأمر رزيق خلال ترؤسه الأربعاء إجتماعا خصص لمواصلة متابعة عمليات تموين السوق خاصة خلال شهر رمضان الكريم بـ:

1- إلزامية فتح أسواق الجملة طيلة الشهر الفضيل عبر كامل القطر الوطني.

2- تعليق أي عطلة.

3- دعوة تجار الجملة والفلاحين للمشاركة في أسواق الرحمة التي تنظمها وزارة التجارة

4- توفير كل المنتجات الواسعة الاستهلاك وبأسعار تنافسية للمواطنين.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الإثنين 28 مارس 2022

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 28 مارس 2022

تحذيرات من إعلانات مشبوهة لرحلات العمرة بعنابة

تحذيرات من إعلانات مشبوهة لرحلات العمرة بعنابة

تحطم طائرة تدريب عسكرية ببوسفر واستشهاد طيار

تحطم طائرة تدريب عسكرية ببوسفر واستشهاد طيار

النقل بالسكك الحديدية: إعادة برمجة مواقيت سير القطارات خلال شهر رمضان

النقل بالسكك الحديدية: إعادة برمجة مواقيت سير القطارات خلال شهر رمضان

ندرة بعض المواد واسعة الإستهلاك.. مسؤول بوزارة التجارة يوضح

ندرة بعض المواد واسعة الإستهلاك.. مسؤول بوزارة التجارة يوضح

وزارة النقل تُفرج عن البرنامج الإضافي للرحلات الجوية

وزارة النقل تُفرج عن البرنامج الإضافي للرحلات الجوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد