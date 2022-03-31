في 4 نقاط.. هذه تعليمات وزير التجارة لضمان وفرة المنتجات في رمضان
أصدر وزير التجارة كمال رزيق 4 تعليمات لفائدة المدراء الجهويين والولائيين وكذا مسؤولي ومسيري كافة أسواق الجملة، من أجل ضمان تموين السوق بمختلف المنتجات خلال شهر مضان المبارك.
وأمر رزيق خلال ترؤسه الأربعاء إجتماعا خصص لمواصلة متابعة عمليات تموين السوق خاصة خلال شهر رمضان الكريم بـ:
1- إلزامية فتح أسواق الجملة طيلة الشهر الفضيل عبر كامل القطر الوطني.
2- تعليق أي عطلة.
3- دعوة تجار الجملة والفلاحين للمشاركة في أسواق الرحمة التي تنظمها وزارة التجارة
4- توفير كل المنتجات الواسعة الاستهلاك وبأسعار تنافسية للمواطنين.