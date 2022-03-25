في 5 خطوات.. سحب شهادة البكالوريا النهائية أصبح متاحا الكترونيا

أفاد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الخميس، أنه بإمكان المتحصلين على البكالوريا ما بين سنوات 1963 و2005 طلب استخراج الشهادة النهائية عبر موقع مخصص لهذا الغرض.

ويتعين على المعنيين الذين لم يسبق لهم استخراج الشهادة النهائية للبكالوريا، التقدم بالطلب عبر موقع الكتروني مخصص لهذه الغاية تم فتحه من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث سيكون عليهم ملأ الاستمارة استنادا إلى المعطيات المتوفرة في شهادة النجاح المؤقتة (تاريخ الدورة، الشعبة، الاسم و اللقب…) ثم طبع الوصل لتقديمه عند السحب.

ولفت الديوان إلى أن سحب الشهادة النهائية للبكالوريا يكون “من طرف المعني شخصيا أو بوكالة مصادق عليها”، حيث يتم استظهار بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة علاوة على الاستمارة التي تم طبعها من خلال الموقع.

كما ينبه الديوان إلى أن الشهادة النهائية للبكالوريا “لا تسلم إلا نسخة واحدة منها”، علما أنه بالإمكان متابعة تقدم الطلب.

. عند التقدم بطلب الشهادة يجب عليك أولا ملأ استمارة معلومات

. من الضروري أن يكون ملأ الاستمارة من خلال شهادة النجاح المؤقتة

. بعد ملأ الاستمارة عليك بطبع الوصل لتقديمه عند سحب

. لا تسلم إلا نسخة واحدة من الشهادة النهائية

. تسحب شهادة البكالوريا من طرف المعني شخصيا أو بوكالة مصادق عليها

و تجدر الإشارة إلى أن الموقع المذكور يكون مفتوحا على مدار السنة وفي سائر الأيام، غير أنه و بتداء من تاريخ 10 ماي، لا يمكن للمعني سحب شهادته إلا بعد الـ 15 يوليو. وفي حالة وجود خطأ على الشهادة النهائية، يتوجب على المعني التقرب من أقرب فرع للديوان من بين فروعه التسعة عبر التراب الوطني.