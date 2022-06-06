في 5 نقاط.. بن بوزيد يعلن عن إصلاحات في قطاع الصحة

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، عن جملة من الإصلاحات في قطاع الصحة التي سيتم تطبيقها لخدمة المواطن وتحسين الخدمات الصحية.

وأوضح الوزير، الاثنين، في كلمة له خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة في المجلس الشعبي الوطني أنه من بين الإصلاحات المتخذة سيتم التركيز على:

1- إعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة قانون 18-11.

2- إعداد الخريطة الصحية وفق معايير تقنية دولية تخدم المواطن.

3- تنظيم شبكات الخدمات الصحية المتخصصة وتعزيز الهياكل الصحية بالوسائل المادية والبشرية اللازمة.

4- مراجعة تنظيم الخدمات الصحية المقدمة في الاستعجالات الصحية والطبية الجراحية.

5- تأسيس لجان مخصصة للنظام التعاقدي، وبرامج توأمة متواصلة بين الجنوب والشمال.