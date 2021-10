في 5 نقاط.. هذه تفاصيل النظام الجديد لمسابقات الدكتوراه

أين الجزأ الثالث و الأهم و المهم و الفاصل و هو ... المقابلة المباشرة...يا سبحان الله...في الدول المتقدمة ...هذا هو أهم معيار مع على الأقل مقابلتين مباشرتين....لأن في المقابلة لا تستطيع أن تغش او تتحايل ... و شخصيتك تقرأ من العيون خاصة بحضور بكوولوجيين ....هنا يقدم المرشح عرض a presentation of his/her choice or imposed by the comitte أي لجنة هذه بضاعة محلية !!! ...... المساهم العبد الضعيف أراد أن يرجع إلى البلد من دولة رائدة و المساهمة فارجعته وزارتكم من حيث أتى...حسبنا الله و نعم الوكيل ...وقفوهم إنهم مسؤؤلون....لاكن هل يفهمون ما معنى مسؤولون ....طبعا النشر ممنوع لأنه رأي آخر و ليس إنبطاح