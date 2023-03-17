في 6 نقاط.. نصائح هامة لتحضير الجسم لصيام شهر رمضان

يؤدي تغيير النظام الغذائي في رمضان إلى حدوث بعض المشكلات الصحية لدى الصائمين، ويوصي المختصون باتباع النصائح الطبية لتحضير الجسم بشكل جيد لصيام الشهر الفضيل.

1- استشر طبيبك:

الصائمون الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري النوع الأول، عليهم مراجعة طبيبهم الخاص وإجراء الفحوص للتأكد إذا كان بمقدروهم الصيام، أو تلقي إرشادات طبية وفق حالتهم الصحية تمكنهم من الصيام.

2- تخلص من عاداتك الخاطئة:

ينبغي أن يتخلص الصائم أولا من العادات الغذائية الخاطئة، وخصوصا إدمان الكافيين والمنبهات والحلويات، فاستهلاكها بكميات هائلة طوال العام ومن ثم قطعها فجأة لساعات طويلة في رمضان يسبب الصداع والعصبية والإمساك الشديد.

4- خطط لوجباتك:

يجب التخطيط للقوائم الغذائية والوجبات الرمضانية، واقتناء المكونات اللازمة الصحية التي تغلب عليها الخضراوات والفواكه، خاصة لمن يتبعون برنامج غذائي صحي.

5- نظم نومك:

النوم مهم جدا لحياة صحية في رمضان، فاضطراب الساعة البيولوجية في الشهر الفضيل والنوم نهارا واليقظة ليلا أسباب تؤدي إلى الخمول والتعب وتغير الحالة المزاجية، لذلك يجب أن يبدأ الصائم مسبقا بتنظيم نومه والنوم باكرا أو على الأقل تخفيف ساعات السهر.

6- صُم مسبقا:

من أهم النصائح لتهيئة الجسم لرمضان هي تعويد الجسم الصيام، واستغلال يومي الاثنين والخميس والأيام البيض في الشهر الهجري، ففي ذلك نيل للأجر وتقوية للجسم، كي لا يفاجأ الجسم بصيام متواصل لم يعتده منذ أشهر.