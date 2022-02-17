في 7 نقاط.. هكذا يتم تعيين مسيري البلديات التي لم تجر فيها الإنتخابات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 10، مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لظروف استثنائية.

ووفق المرسوم التنفيذي المنشور في الجريدة الرسمية هكذا ستتم عملية التعيين:

1- يقوم الوالي بموجب قرار، تعيين متصرف لتسيير شؤون البلدية التي لم يجر فيها الانتخابات، من بين الموظفين أو الأعوان العموميين أو من شخصيات المجتمع المدني ذوي الخبرة والكفاءة في تسيير الشؤون العمومية المحلية.

2- تجرى عملي تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي للبلدية التي لم يجرى فيها انتخابات، والمتصرف المعين لتسيير شؤون البلدية.

3- يمارس المتصرف تحت سلطة الوالي السلطات المخولة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه.

4- تخضع قرارات المتصرف لمراقبة وموافقة الوالي، كما يتوجب على المتصرف تقديم تقرير شهري للوالي عن تسيير شؤون البلدية.

5- كما يمكن للوالي عند الاقتضاء، تعيين مساعدين اثنين من بين الفئات المنصوص عليها أعلاه، يكلفان لمرافقة المتصرف المعين في أداء مهامه.

6- يجب على المتصرف المعين ومساعديه لأداء مهامهم في تسيير شؤون البلدية التفرغ بصفة دائمة لممارسة مهامهم في تسيير شؤوم البلدية.

7- تضع الهيئات المستخدمة المتصرف ومساعديه في وضعية انتداب أثناء فترة أداء مهامهم في تسيير شؤون البلدية.

وأوضحت الجريدة أن مهام المتصرف ومساعديه تنتهي بقوة القانون بمجرد انتخاب وتنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد ورئيسه.