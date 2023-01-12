في 8 نقاط.. هذا هو جديد تصاريح العمل للجزائريين في كندا   

كشفت الحكومة الكندية أنه تم إجراء تغييرات جديدة للأجانب المقيمين هناك وكذا للراغبين في الهجرة إليها تتعلق بتصاريح العمل ولم الشمل والدراسة.

وأوضح تقرير لحكومة الكندية نشر على موقعها الرسمي أن الإجراءات الجديدة تخص الطلبة العاملين والعمال المؤهلين والأزواج وحاملي تصريح العمل الذين يشغلون منصبًا في فئة (التدريب والتعليم والخبرة).

ووضعت الحكومة الكندية عدة إجراءات جديدة للراغبين في الهجرة والإقامة في البلد ومنها:

1- رفع سقف 20 ساعة في الأسبوع مؤقتًا على عدد الساعات التي يُسمح لطلاب الجامعيين للعمل أثناء المسار الدراسي مع وجود أكثر من 640 ألف طالب دولي موجود بالفعل في كندا.

2- تنفيذ تدابير للسماح للمواطنين الأجانب الذين انتهت صلاحية تصريح عملهم بعد التخرج أوسينتهي بين 20 سبتمبر 2021 و 31 ديسمبر 2022 ، بفرصة العمل في كندا لمدة 18 شهرًا إضافية، إما عن طريق تمديد تصريح عملهم أو التقدم بطلب للحصول على تصريح جديد.

3- تقصير مدة انتظار طالبي اللجوء في كندا للحصول على تصريح عمل، من 20 شهرًا إلى شهر واحد.

4- وضع برنامج تجريبي موسع للهجرة الريفية والشمالية، وتقديم تصاريح عمل جديد للعمال المهرة المختارين من كيبيك.

5- إعفاء الأطباء الذين يعملون في نموذج الأجر مقابل الخدمة من الشروط الحالية. ويسهل هذا التغيير على الأطباء المولودين في الخارج البقاء في كندا حتى يتمكنوا من الاستمرار في العمل.

6- الإعلان عن تمويل إضافي في ميزانية 2022 بقيمة 115 مليون دولار على مدى 5 سنوات ، بدءًا من 2022-2023 ، و 30 مليون دولار في التمويل المستمر لتوسيع برنامج الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية ، مع التركيز على دعم تكامل سوق العمل للقادمين الجدد المهرة في قطاع الصحة.

7- تنفيذ التصنيف المهني الوطني 2021 لبرامج الهجرة المدارة بموجب نظام الدخول السريع ونتيجةً لذلك أصبحت 16 وظيفة إضافية مؤهلة الآن للبرامج المُدارة بموجب Express Entry.

8- إجراء تغييرات على قانون الهجرة وحماية اللاجئين عن طريق اختيار المهاجرين ،ومن المتوقع أن يتم إطلاق سلطات الاختيار القائمة على الفئة الجديدة في Express Entry في ربيع عام 2023.

وأفادت الحكومة الكندية أنه فيما يخص معالجة تصاريح الدراسة، فإن كندا سجلت رقما قياسيا جديدا هذا العام، حيث عالجت أكثر من 670.000 تصريح دراسة، مقارنة بأكثر من 500.000 خلال نفس الفترة الزمنية من العام الماضي. نتيجة لهذه الجهود، تتم الآن معالجة معظم تصاريح الدراسة الجديدة ضمن معيار الخدمة لمدة 60 يومًا.

وكشفت أن معالجة تصاريح العمل شهدت أيضًا تحسينات كبيرة، حيث تمت معالجة ما يقرب من 700000 تصريح عمل بحلول 30 نوفمبر 2022، مقارنة بحوالي 223000 خلال نفس الفترة من عام 2019.

كما تعالج كندا الآن طلبات الحصول على تأشيرة زائر أكثر مما كانت عليه قبل الوباء وفي نوفمبر 2022، تمت معالجة أكثر من 260.000 تأشيرة زائر. على النقيض من ذلك كان المتوسط ​​الشهري في عام 2019 حوالي 180 ألف طلب.

وكشف التقرير أن كندا رحبت بعدد قياسي من المقيمين الدائمين الجدد الذين بلغ عددهم 405.000 نسمة في عام 2021، ولا تزال كندا على المسار المنتهج للوصول إلى هدفها المتمثل في أكثر من 431.000 مقيم دائم جديد.

كما توقعت الحكومة تسجيل عدد قياسي من المواطنين الكنديين الجدد في 2022-2023، مع الترحيب بحوالي 251000 مواطن جديد من أفريل إلى نوفمبر – متجاوزًا العدد الإجمالي للمواطنين الكنديين الجدد للسنة الماضية.