في 8 نقاط.. هذه أهمّ تعليمات الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء

في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الأحد، وتناول عرضا مشتركا بين قطاعي الفلاحة والتجارة حول وفرة المواد الغذائية الإستراتيجية. وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب دراسة عدّة مشاريع قوانين. أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأوامر والتوجيهات والتعليمات التالية:

بخصوص مشروع قانون ترقية الاستثمار:

1ـ إعادة إصدار قانون جديد لترقية الاستثمار. بحيث يرتكز على:

تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة.

استقرار الإطار التشريعي، للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي.

تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة.

اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها.

اعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.

حول مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

2- الفصل في النزاعات التجارية أمام المحاكم التجارية فقط، دون غيرها.

حول مشروع تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات:

3- الموافقة على إنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين في مجال الصيد البحري، لتمكينهم من تنظيم نشاطهم. وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

4- إعداد مشروع قانون توجيهي لترقية الصيد البحري.

5- إعادة توحيد فروع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة (CNAN) باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية، وتوجيهها لتعزيز الأسطول البحري الوطني. باقتناء بواخر جديدة للنقل التجاري.

حول العرض المشترك، لوزيري الفلاحة والتجارة:

6- منع تصدير السكر والعجائن والزيت والسميد، وكلّ مشتقات القمح. وإعداد مشروع قانون يُجرّم تصدير المواد غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني.

7- مواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتّا. وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.

8- تشجيع الفلاحين المموِّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة من القمح الصلب واللين والحبوب الجافة. بتحفيزات متنوعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى.