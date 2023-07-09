في 8 نقاط.. هذه نصائح “حماية المستهلك” لتجنب مخاطر التسمم

حذرت منظمة حماية المستهلك المواطنين من مخاطر التسمم خاصة في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

وقالت حماية المستهلك في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن مخاطر التسمم ترتفع في فصل الصيف خاصة لمستهلكي المواد سريعة التلف (جبن -كاشير – بيض مسلوق – مواد معلبة).

وأوضحت المنظمة أن هذه المواد في اعداد الوجبات السريعة، وتشكل خطورة على صحة من يستهلكها خاصة لمن ليس لهم مناعة قوية كالأطفال الصغار، لعجزهم عن مقاومة آثار وعواقب التسمم.

ونصحت حماية المستهلك في منشورها المواطنين إلى الانتباه لصلاحية هذه المواد والحرص على حفظها في أماكن مبرّدة ونظيفة واتباع مايلي:

1- تجنب شراء الأطعمة المعرضة للهواء الطلق والغبار أو خارج المحلات

2- التأكد من صلاحية الأطعمة و المشروبات

3- غسل اليدين قبل وبعد إعداد الطعام .

4- نظافة الأواني لإعداد الطعام و تناوله

5- غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها

6- عدم ترك الطعام مكشوفا وعرضة للتلوث والحشرات

7- حفظ الطعام في الثلاجة أو تحضير كمية قدر الحاجة

8- تجنب تخزين الطعام المطهي أثناء التنقل لفترات طويلة