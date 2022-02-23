في 9 نقاط.. هذا أهم ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية مع أفراد الجالية بالكويت

التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء بالعاصمة الكويتية، بأفراد من الجالية الوطنية المقيمة بالكويت، على هامش الزيارة الرسمية التي شرع فيها.

وخلال هذا اللقاء، استمع رئيس الجمهورية الى انشغالات واقتراحات مختلف المتدخلين من الحضور، كما رد على اسئلتهم بخصوص القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا العلاقات الجزائرية الكويتية وسبل ترقيتها.

وفيما يلي هذه أهم تصريحات رئيس الجمهورية:

1- رغم البعد الجغرافي، مع الخليج فإننا في المغرب العربي نحاول الاقتراب منهم والدفاع عنهم وما يمسهم يمسنا و من يمس الكويت أو قطر أو السعودية كأنما مس الجزائر، فلن نقبل بذلك أبدا.

2- تعزيز العلاقات الجزائرية الكويتية في شتى المجالات، مشيرا إلى دور الجالية في هذا السياق، خصوصا من حيث الاستثمارات الاقتصادية التي بإمكانهم المبادرة بها في الجزائر ومساهمتهم في جلب مشاريع و رجال أعمال من الكويت الى الجزائر.

3- اكد الرئيس على “الانفتاح الاقتصادي الجزائري”، مبرزا أن قانون الاستثمار “المرتقب إصداره خلال شهر”، سيسمح بوضع قواعد استثمار شفافة تسمح للمستثمرين، جزائريين أو أجانب، بتحقيق مشاريعهم و الاستفادة من أرباحها إمكانية تحويلها للخارج أو إعادة استثمارها دون أية عراقيل “ما دامت معاملاتهم شفافة و في إطار القانون”.

4- أكد رئيس الجمهورية أن “الجزائر الجديدة” هي “سلوكات و ليست أشخاص”، مؤكدا أن “التغيير يأتي من المجتمع” وأن الدولة “لا تغير بل تسير”.

5- شددالرئيس على ضرورة الخروج من التبعية للمحروقات والتخلص من “الوعود الجوفاء” في هذا الشأن، مؤكدا سعيه لبناء اقتصاد “أكثر واقعية …اقتصاد يستفيد من النفط ولا يقوم عليه ويكون خلاقا فعلا للثروة و مناصب العمل”.

6- ضرورة التوجه نحو الشباب والمؤسسات الناشئة التي يجب ان تكون “أساس الاقتصاد” المبني على الرقمنة والذكاء.

7- وبخصوص انشغال الجالية الجزائرية بقضية التقاعد غير المتوفر في بعض البلدان المقيمين بها، طمأن رئيس الجمهورية انه يعمل على إيجاد “صيغة” للتكفل الأمثل بهذا المطلب، مشيرا الى انه طلب من وزيرة التضامن و وزير العمل دراسة هاته المسألة للخروج باقتراحات.

8- وبخصوص إمكانية استثمار الصناديق السيادية لبعض الدول في الجزائر، أكد الرئيس أن هذه الصناديق “مرحب بها” اذا كانت هاته المشاريع تنموية و خلاقة للنمو.

9- أما فيما يخص مجال النقل، أكد رئيس الجمهورية انه “سيتم النظر مع الأشقاء الكويتيين في إمكانية فتح خط بحري بين البلدين”.

الرئيس تبون يصل الكويت في زيارة رسمية تدوم يومين

حل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ظهر الثلاثاء، بدولة الكويت، في إطار زيارة رسمية تدوم يومين.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بالمطار الأميري، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح و كبار المسؤولين في الدولة.

وخص رئيس الجمهورية و الوفد الوزاري المرافق له باستقبال رسمي في قاعة التشريفات الأميرية، حيث استمع رئيس الجمهورية و ولي العهد إلى النشيدين الوطنيين واستعرضا تشكيلة من الحرس الأميري.

وتهدف هذه الزيارة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، إلى “توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين”.