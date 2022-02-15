في21 نقطة.. هذه أهم تصريحات الرئيس تبون في مقابلته مع وسائل الإعلام الوطنية

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقاءه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن قيمة علاوة البطالة التي سيشرع الشباب في استلامها بداية من شهر مارس ستكون في حدود 13 ألف دينار.

وأجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لقاء دوريا مع الصحافة الوطنية بُث سهرة، الثلاثاء، على الساعة 21:00 ليلا.

أهم تصريحات رئيس الجمهورية

1- الجزائر أول دولة بعد أوروبا تقر علاوة للبطالة للشباب.

2- ابتداء من مارس لن يدفع الخبازين سوى الضريبة على الفائدة.

3- سيتم الإبقاء على نفس سعر الخبز الحالي وسندعم الخبازين.

4– 13 ألف دينار علاوة البطالة ابتداء من مارس.

5- الضرائب فرضت على مواد استهلاكية وتم تجميدها.

6- الديمقراطية تبنى بحرية تعبير حقيقية وليس بمقالات تخريبية.

7- حرية التعبير ليست تخريب معنويات الجيش.

8- القدرة الشرائية نقصت والأسعار ارتفعت وإنتاجنا قليل.

9- الضريبة كانت على بعض المواد الاستهلاكية وجمدناها.

10- إلغاء الرسوم والضرائب على المنتجات الالكترونية سيكون طوال السنة.

11- إن شاء الله سيكون هناك زيارات للتواصل مع المواطن في الولايات الداخلية.

12- نحن نحاول إعادة بناء الدولة التي تتماشى مع العصرنة واحتياجات المواطن.

13- من يريد الاستثمار في بعض الولايات ستكون له العديد من الامتيازات.

14- الولايات المعنية هي خنشلة، تسمسيلت، النعامة الجلفة والأغواط.

15- نستهلك نصف إنتاجنا من المواد البترولية ويجب الذهاب نحو خلق الثروة والإنتاج الوطني.

16- سنذهب بشكل تدريجي نحو تصدير الفوسفات واستغلال منجم غار جبيلات.

17- وصلنا إلى خلق 52 ألف منصب شغل حاليا.

18- تم تضييع الملايير في تجربة فاشلة لتركيب السيارات، وملف استيراد السيارات سيطوى قبل الثلاثي الأول من السنة .

19- سيكون تقييم ثالث للولاة قريبا، والسفراء سنقيّمهم نهاية السنة الجارية.

20- هناك 180 جريدة في الجزائر، التحليل مسموح للجميع لكن لا يجب أن يكون البعض “طابور خامس”.

21- لا يوجد أي خلاف من قبل القادة العرب لانعقاد القمة العربية في الجزائر، وانعقادها سيكون في الثلاثي الأخير من السنة.