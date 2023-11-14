فِرَارُ لاعبٍ صوماليٍّ إلى أوروبا عشية مواجهة الجزائر

استنادا إلى الصّحافة المحلّية

جانب من تدريبات لاعبي منتخب الصّومال بِتونس، خلال المعسكر الإعدادي هناك.

ذكرت أحدث تقارير صحافة الصّومال أن لاعبا من منتخب بلادها، كان يُفترض أن يُشارك في مباراة الجزائر، فرّ إلى أوروبا.

وقالت الصّحافة الصّومالية إن اللاعب ينشط في الجبهة الخلفية، ومركز قلب الدّفاع تحديدا، لكن دون أن تذكر اسمه، فرّ نحو القارّة الأوروبية، خلال المعسكر الإعدادي لِمنتخب بلادهما بِتونس.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم يصدر اتحاد الصّومال لِكرة القدم أيّ بيان بِهذا الشّأن، لِتأكيد الأمر أو نفيه. عِلما أن وفد هذا الفريق حلّ بِالجزائر سهرة الإثنين.

وشهدت مقابلات المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات مونديال النّسخة الماضية، حدثا مُشابها إلى حدّ ما. مُرادفا لِفرار لاعبَين من فريق جيبوتي داخل التراب الفرنسي، بعد حضورهما مواجهة “الخضر”.