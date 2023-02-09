قائد “أفريكوم”: نقاشات مع الجزائر حول أرضية صلبة للعمل المشترك

أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الفريق أول مايكل لانجلي، الأربعاء، أنه تبادل مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجهات النظر التي ستشكل “أرضية صلبة للعمل معا”.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، قال الفريق أول مايكل لانجلي: أنا سعيد بهذا اللقاء المثمر الذي جمعني برئيس الجمهورية”، مضيفا أن النقاش “تمحور حول التعاون وعلاقاتنا بشركائنا من أجل تعزيزها وتوطيدها أكثر، خاصة بالنظر لخبرة الجزائر في مكافحة الإرهاب”.

وتابع قائلا: “كما تبادلنا وجهات النظر التي ستشكل أرضية صلبة للعمل معا والمضي قدما”.

واستقبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الفريق أول مايكل لانغلي، الذي يجري زيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان للرئاسة، فقد رافق المسؤول العسكري الأمريكي في لقائه مع الرئيس تبون، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. إلى جانب ومدير ديوان الرئاسة، والمستشار المكلّف بشؤون الدفاع والأمن لدى رئيس الجمهورية.