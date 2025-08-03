قائد أوغندا: “لن نُكرّر أخطاء المونديال أمام الجزائر”

يُؤمن قائد المنتخب المحلي الأوغندي آلان أوكيلو، بأن فريقه لن يكرّر أمام الجزائر سيناريو مواجهة تصفيات كأس العالم 2026.

ويتبارى المنتخب المحلي الجزائري مع نظيره ومضيّفه الأوغندي مساء هذا الإثنين، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات، لِبطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

وكان المنتخب الوطني الجزائري أكابر قد تغلّب على المضيف الأوغندي (1-2)، بِالعاصمة كامبالا في الـ 10 من جوان 2024، لِحساب الجولة الرابعة من تصفيات المونديال. وحينها اكتفى صانع الألعاب أوكيلو بِمتابعة المواجهة من دكة البدلاء.

وقال آلان أوكيلو: “واجهناهم (محاربي الصحراء) في تصفيات كأس العالم وخسرنا، لكننا تعلمنا من أخطائنا، لذا لا مجال لِهفوات أخرى. نحن بِحاجة إلى صنع التاريخ أمام جماهيرنا، لذا نحن مستعدون”.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه مع مدرب منتخب أوغندا للعناصر المحلية بعد ظهيرة الأحد، أضاف لاعب النادي المحلي فايبرز، والبالغ من العمر 25 سنة: “قد تشعر بِالتعب لبعض الدقائق، لكن عندما تسمع أصواتا خلفك، تتشجّع. لذا، نحن بحاجة إلى حضور جماهيري كبير”.