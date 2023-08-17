قائد الانقلاب في النيجر يستقبل وزير خارجية الغابون

استقبل قائد الانقلاب العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمان تياني مساء الأربعاء، وزير خارجية الغابون هيرمان إيمونغو، الذي سلّمه رسالة من الرئيس الغابوني بونغو أونديمبا.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في النيجر، فقد أجري اللقاء بالقصر الرئاسي في العاصمة نيامي. من دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى حول اللقاء.

لكنها أشارت إلى أن الرئيس الغابوني يشغل في الوقت الحالي، صفة رئيس مجلس الرؤساء ورؤساء الحكومات للمجموعة الاقتصادية لمنطقة إفريقيا الوسطى (سياك).

بالمقابل، يجتمع وزراء الدفاع في دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، يومي الخميس والجمعة، في العاصمة الغانية أكرا لبحث تدخّل قواتها العسكرية لإنهاء الانقلاب في النيجر.

في حين يرفض مجلس السلم والأمن الإفريقي أي تدخّل عسكري في النيجر، لإنهاء الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم.