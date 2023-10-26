قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أنه إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها وأن استمرار مجازر الكيان الصهيوني سيغير المعادلات.

وقال اللواء حسين سلامي في كلمة له بمدينة مشهد: “إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها”.

وأضاف سلامي: “يجب أن تعلم إسرائيل أن استمرار مجازرها سيغير المعادلات، وستحترق بالنار التي أشعلتها”.

كما أشار اللواء سلامي في كلمته إلى أن “الولايات المتحدة تشعل الحرب في المنطقة وسياستها تهدف للحفاظ على الكيان الصهيوني”.

وتابع قائد الحرس الثروي: “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تلقت أيضا هزيمة نكراء في معركة طوفان الأقصى”.

وأردف اللواء حسين سلامي: “الغرب في حالة عداء مع المنطقة ولا يمكن لمسؤوليه زيارتها إلا في الخفاء وفي الليل”.