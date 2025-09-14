-- -- -- / -- -- --
الجزائر
استقبله قائد القوات البرية..

قائد العمليات الخاصة للولايات المتحدة في إفريقيا يزور الجزائر (صور)

الشروق أونلاين
ح.م
جانب من الاستقبال

استقبل قائد القوات البرية الفريق مصطفى سماعلي يوم الأحد، قائد العمليات الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا اللواء كلود تيودور، الذي يزور الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

وحسب ما أوضحه بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد جرى الاستقبال بحضور سفيرة الولايات المتحدة لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين.

حيث “أجرى الطرفان محادثات ثنائية، بحضور ضباط ألوية وعمداء وأعضاء الوفد الأمريكي المرافق. تناولت مجالات الاهتمام المشترك”.

وأشاد الجانبان خلال هذه المحادثات بـ”العلاقات الثنائية الممتازة، وبآليات التشاور والتعاون القائمة بين البلدين”، يضيف البيان.

