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قائد القوات البحرية يستقبل نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي

الشروق أونلاين
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قائد القوات البحرية يستقبل نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي

استقبل قائد القوات البحرية،اللواء بن مداح محفوظ، السبت، اللواء البحري رومانوف اركادي نائب قائد أسطول البحر الأسود لفدرالية روسيا، تنفيذا لبرنامج التعاون العسكري الجزائري-الروسي.  

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، السبت، أن الوفد الروسي شارك في الاجتماع التقييمي العام لتمرين “المناورة البحرية المشتركة-2021” الذي شاركت فيه وحدات عائمة من قواتنا البحرية ووحدات تابعة لأسطول البحر الأسود لفدرالية روسيا حيث اشتمل التمرين على مناورات تكتيكية وتمارين لاعتراض واقتحام سفن مشبوهة، مكافحة الزوارق المعادية بالإضافة إلى البحث والإنقاذ والمساعدة في البحر.

وأضاف البيان أن هذا التمرين كان فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين بحريتي البلدين.

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