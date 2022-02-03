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قائد القوات البحرية يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الأفريكوم

الشروق أونلاين
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قائد القوات البحرية يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الأفريكوم

التقى قائد القوات البحرية الجزائرية، الخميس، على هامش أشغال مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2022، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم).

وأبلغ قائد القوات البحرية الجزائرية، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الفريق الأول ستيفن تاونسند، تحيات  الفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وشُكرِه على دعوته للمشاركة في أشغال هذا المؤتمر الهام.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى عدة ملفات أمنية وتباحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بنشاط القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا واستعراض مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية بشكل عام، ومنطقة الساحل على الخصوص.

هذا وقد كان لقائد القوات البحرية لقاء آخر مع اللواء كينث إيكمان مدير الإستراتيجية والشراكة والبرامج في أفريكوم، استعرض فيه الطرفان أخطار الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب التطورات الإقليمية التي تعرفها المنطقة.

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