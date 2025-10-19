قائد القوات الجوية لجمهورية كوريا يثني على مكانة الجزائر العسكرية

الفريق أول السعيد شنڤريحة، يحضر استعراضا جويا ضمن فعاليات معرض سيول الدولي للطيران والفضاء، 19 أكتوبر 2025.

أثنى قائد القوات الجوية للقوات المسلحة لجمهورية كوريا على مكانة الجزائر العسكرية وحرصها على متابعة التطورات الدفاعية العالمية، وهذا خلال لقائه اليوم الأحد، 19 أكتوبر، للفريق الأول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

ووفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، ففي إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا، حضر اليوم الفريق أول السعيد شنڤريحة، استعراضا جويا ضمن فعاليات معرض سيول الدولي للطيران والفضاء (ADEX2025)، أحد أبرز المواعيد العالمية المخصصة للصناعات الجوية والعسكرية المتقدمة.

حيث تابع، مرفوقا بعدد من إطارات الجيش الوطني الشعبي، استعراضا جويا نفذته وحدات القوات الجوية الكورية، شمل مناورات جوية وتشكيلات متناسقة للطائرات المقاتلة.

الفريق أول السعيد شنڤريحة كان له لقاء مع الفريق أول سون سوك راك، قائد القوات الجوية للقوات المسلحة لجمهورية كوريا، والذي أثنى على مكانة الجزائر العسكرية وحرصها على متابعة التطورات الدفاعية العالمية، وشكر الفريق أول على تلبية الدعوة ومشاركته الفعالة في هذا الحدث الدولي.