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قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين

الشروق أونلاين
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قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين
الكشافة الاسلامية الجزائرية
حمزاوي في زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين، 3 ماي 2025.

قام القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمن حمزاوي، بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.

ووفقا لما أفادت به الكشافة، الزيارة بدأت من مقر القيادة العامة للكشافة والطفولة الصحراوية، حيث كان في استقبال القائد العام أعضاء القيادة العامة للكشافة والطفولة الصحراوية، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

لينتقل الوفد إلى مخيم بوجدور، أين استقبل القائد العام والوفد المرافق له، من طرف عضو الأمانة الوطنية للجبهة ووزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات، مصطفى سيدي البشير، الذي كان مرفوقًا بوالي ولاية بوجدور السيدة الديه محمد شداد، بالإضافة إلى حضور الأمين العام لاتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب وأعضاء من المجلس الوطني الصحراوي.

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لتختتم الزيارة باستقبال جماهيري بمخيم بوجدور على شرف القائد العام والوفد المرافق به، حيث بدأت الفعاليات بكلمات ترحيبية من الحضور، تبعها كلمة القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية التي عبر فيها عن التضامن الدائم للجزائر مع الشعب الصحراوي الشقيق، وأكد على دعمها اللامشروط لحقه في تقرير مصيره، وفقا لذات المصدر.

جانب من الاستقبال، 3 ماي 2025. صورة: الكشافة الاسلامية الجزائرية

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