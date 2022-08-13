قائد المنتخب الأولمبي يغيب عن مواجهة السعودية

يغيب قائد المنتخب الوطني الأولمبي أكرم بوراس عن مواجهة السعودية، بِداعي الإصابة.

ويتبارى المنتخب الوطني الأولمبي مع نظيره السعودي الإثنين المقبل، بِرسم نصف نهائي مسابقة كرة القدم الخاصّة بِألعاب التضامن الإسلامي، التي تحتضنها مدينة قونية التركية.

ويشكو متوسط الميدان بوراس إصابة على مستوى الفخذ، قال عنها طبيب أولمبيي “الخضر” إنها تُعيقه عن خوض مواجهة السعودية.

وتعرّض بوراس لِهذه الإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني لِأقلّ من 23 سنة، في مباراة أمام نظيره التركي.

وحمل بوراس شارة قائد المنتخب الوطني الأولمبي، في مواجهتَي السنيغال وتركيا.

ويرتدي أكرم بوراس (20 سنة) زيّ نادي شباب بلوزداد بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.

وكان المنتخب الأولمبي الجزائري مساء الجمعة، قد تأهّل للدور نصف النهائي من عمر مسابقة كرة القدم الخاصّة بِألعاب التضامن الإسلامي، نسخة مدينة قونيا التركية 2022.

وتعادل أولمبيو “الخضر” بِهدف لِمثله مع نظرائهم من تركيا، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجّل هدف المنتخب الوطني الأولمبي اللاعب منذر طمين في الدقيقة الـ 19، وهو مهاجم يرتدي زيّ شباب قسنطينة.

واهتزّت شباك حامي عرين أولمبيي “الخضر” رضوان معاشو في الدقيقة الـ 13، بِواسطة زميله المدافع توفيق شريفي (ضد مرماه). وهو لاعب يُمثّل ألوان النادي الإفريقي التونسي.

وفي مباراة أخرى عن الفوج الأوّل ذاته، فاز المنتخب الأولمبي السنيغالي بِثنائية نظيفة على الكاميرون.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- تركيا 7ن

2- الجزائر 5ن

3- السنيغال 4ن

4- الكاميرون 0ن

وفي الدور نصف النهائي الإثنين المقبل، يلعب رجال الناخب الوطني نور الدين ولد علي، مع نظرائهم من فريق السعودية مُتصدّر جدول ترتيب الفوج الثاني. ويتبارى منتخب تركيا لِأقلّ من 23 سنة مع فريق أذربيجان.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي لِكرة القدم عصر الأربعاء، قد تعادل بِهدف لِمثله مع نظيره السنيغالي.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمسابقة كرة القدم في ألعاب التضامن الإسلامي، الجارية أطوارها بِمدينة قونية التركية.

وسجّل هدف المنتخب الوطني الأولمبي المدافع شمس الدين بكوش، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 84.

واهتزّت شباك حارس المرمى رضوان معاشو حامي عرين أولمبيي “الخضر”، بِهدف سنيغالي في الدقيقة الـ 63. مع الإشارة إلى أن بكوش ومعاشو ينتميان إلى نادي شباب بلوزداد.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته، فازت تركيا على منتخب الكاميرون بِنتيجة (3-2).

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- تركيا 6ن

2- الجزائر 4ن

3- السنيغال 1ن

4- الكاميرون 0ن

وخلال الجولة الثالثة والأخيرة الجمعة المقبلة، يُواجه لاعبو الناخب الوطني نور الدين ولد علي نظراءهم من تركيا، وتتبارى السنيغال مع الكاميرون.

ويتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور نصف النهائي.