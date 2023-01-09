قائد المنتخب الجزائري يغيب رسميا عن بطولة العالم لكرة اليد

سيغيب قائد المنتخب الوطني لكرة اليد، مسعود بركوس رسميا عن بطولة العالم لكرة اليد، بسبب الإصابة.

وأكدت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن بركوس سيغيب عن بطولة العالم، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكعب، خلال الدورة الدولية برومانيا.

وأضافت أن بركوس “تلقى حصصا علاجية مكثفة وتنقل مع المجموعة إلى تربص تونس بغرض استرجاعه، إلا أن ضيق الوقت حال دون ذلك وسيغيب رسميا عن الموعد العالمي”.

وتمنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد الشفاء العاجل لمسعود بركوس والعودة في أقرب وقت إلى الميادين.