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رياضة

قائد المنتخب الفرنسي يرفض ارتداء شارة المثليين في قطر

عمر سلامي
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قائد المنتخب الفرنسي يرفض ارتداء شارة المثليين في قطر
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الحارس هوغو لوريس

أعلن الحارس هوغو لوريس، قائد منتخب فرنسا، عدم ارتدائه شارة القيادة، التي تحمل ألوان قوس قزح، الداعمة للمثليين، في مونديال قطر.

وقال لوريس خلال مؤتمر صحفي الاثنين، في رده على سؤال حول ارتداء شارة القيادة ذات الخطوط الملونة : “عندما نرحب بالأجانب في فرنسا، غالبا ما نريدهم أن يمتثلوا لقواعدنا ويحترموا ثقافتنا”.

وأضاف حارس توتنهام الإنجليزي: “سأفعل الشيء نفسه عندما أذهب إلى قطر. يمكنني أن أتفق أو لا أتفق مع أفكارهم ولكن يجب أن أظهر الاحترام”.

وتابع لوريس: “قبل القيام بأي شيء، أنت بحاجة إلى موافقة الفيفا والاتحاد الفرنسي، لدي رأي شخصي في الموضوع مشابه إلى حد ما لرأي رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت”.

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